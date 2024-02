Parcheggi, Marchionna: "Centro bloccato da macchine che non vengono mai spostate"

“Il costo del parcheggio non è collegato al salvataggio della Mulriservizi”. Lo ha spiegato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, durante il confronto con i lavoratori della società in house del Comune di Brindisi che si è svolto stamattina (mercoledì 28 febbraio) presso la sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di città.

Nei giorni scorsi ha suscitato forte polemiche il nuovo piano della sosta proposto dall’amministratore unico della partecipata, Gianvito Morelli, nell’ambito della proposta di piano di rilancio triennale 2024-26 che dovrà essere approvata dalla giunta, per poi approdare in consiglio comunale.

Il costo del pass residenti dovrebbe salire da 70 euro a 300 euro (quasi 500 euro per la seconda auto). Poi: la zona rossa, che sarà ampliata ai corsi, costerà 1,50 €/h per la prima ora e 2,50 €/h per le ore successive alla prima; le altre zone del centro passeranno da 1,00 €/h ad 1,30 €/h; in periferia, dove adesso di paga 0,50 €/h, il costo del parcheggio verrà raddoppiato ad 1,00 €/h.

“Il vero problema che noi ci stiamo ponendo anche azionando la leva del prezzo dello stallo – spiega Marchionna - è quello di accelerare il ricambio delle auto nei parcheggi. E’ chiaro ed evidente che se per i residenti il costo è di 16 centesimi al giorno, le macchine non vengono mai spostate. Se invece il prezzo comincia a essere più di mercato, probabilmente buona parte dell’utenza comincerà a prendere in considerazione ipotesi alternative”.

Nel centro ci sono circa 1250 stalli. “L’obiettivo – prosegue il sindaco – è che ce ne possano essere almeno 200 liberi per le persone che provengono dalla periferia, dai paesi limitrofi e dai turisti. Non possiamo avere un centro totalmente bloccato dalle macchina che non si muovono mai”.

