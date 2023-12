Natale senza stipendi e tredicesima per i dipendenti degli asili nido comunali

BRINDISI - Si prospetta un Natale "dimenticabile" per alcuni lavoratori degli asili nido comunali di Brindisi. Stando a due note di due distinti sindacati, la cooperativa "Gialla", che ha in gestione diretta le quattro strutture comunali, avrebbe lasciato per il momento senza stipendio e senza tredicesima alcuni dipendenti. Non tutti. Le due sigle sindacali, Cisl Fp e Uil Fpl, sono concordi nel ritenere che la mancata erogazione sia dipesa da un fattore: la scelta di questi lavoratori di non diventare soci di tale cooperativa. Chi ha agito in senso contrario, "magicamente" ha potuto constatare l'arrivo dei bonifici, spiegano i sue sindacati.

Per Luigi Verardi (Cisl Fp), "fa rabbia esser venuti a conoscenza solo nella giornata del 15 dicembre delle difficoltà economiche della cooperativa Gialla determinate, a loro dire, dal mancato pagamento di ratei da parte della committente, ma fa ancor più rabbia, aver appreso che, per ovviare queste problematiche, anche per il futuro, diventare lavoratore socio, avrebbe sicuramente creato un canale di tutela, salvaguardia e priorità rispetto ai lavoratori non soci".

Dello stesso avviso anche Gianluca Facecchia (Uil Fpl): "La proposta che è stata fatta loro (ai lavoratori, ndr), ossia che avrebbero ricevuto lo stipendio solo se fossero diventati soci della cooperativa, lascia di stucco la scrivente che già ieri (venerdì 22 dicembre 2023, ndr) aveva inviato un comunicato diffida indirizzato alla cooperativa Gialla, al sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e al funzionario responsabile dei tributi Gabriele Falco".

Modalità e tempi lasciano perplessi sindacalisti e lavoratori, tanto che sempre Facecchia spiega che "ai dipendenti è stato detto che la remunerazione di questo mese sarebbe arrivata solo a coloro che avessero accettato questa 'offerta', altrimenti la data dei pagamenti sarebbe stata erogata a 'data da destinarsi'". Anche Verardi è dello stesso avviso: "Non vogliamo entrare nel merito delle motivazioni che hanno portato la cooperativa Gialla a questa 'forzatura', ma il metodo e la tempistica utilizzata, ai lavoratori, sono sicuramente parsi come una forma di ricatto, tant'è che ai pochi lavoratori che hanno sottoscritto l'adesione a socio sono stati bonificati istantaneamente gli stipendi e la tredicesima mensilità".

Per questi motivi, è stato proclamato lo stato di agitazione, da parte della Cisl Fp, del personale del servizio infanzia del Comune di Brindisi e sono state indette delle assemblee nei giorni di mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 dicembre, dalle 11 alle 14. Mentre la Uil Fpl ha proclamato lo stato di agitazione di tutti i dipendenti della cooperativa Gialla e ha indetto per il giorno 27 dicembre l'assemblea generale per gli asili nido, dalle 8 alle 13; assemblea dalle 8 alle 13 per il 28 e per il 29 dicembre, all'esterno dell'asilo del quartiere Sant'Angelo di Brindisi.