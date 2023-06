Cellino Excellence: percorso di orientamento tra le eccellenze economiche della città

CELLINO SAN MARCO - In partenza a Cellino San Marco l'iniziativa, organizzata dal Comune in collaborazione con l'agenzia Dasep e il Gruppo Fortis, che vedrà giovani, cittadini e operatori del settore, ma anche stakeholder interessati al territorio e alle sue potenzialità, partecipare gratuitamente a 6 ore immersive di approfondimento e conoscenza di un intero settore lavorativo. Durante questi incontri si scopriranno le reali competenze richieste, le attività svolte, gli obiettivi che si raggiungono e le caratteristiche complessive delle mansioni di lavoro. Incontri che saranno di confronto, di alta formazione, ma anche di visita dei processi produttivi, degustazioni, dibattiti con ospiti ed esperti sulle innovazioni e i futuri trend dei principali settori: turismo, innovazione, edilizia, food e chiaramente wine.

Otto le giornate, ognuna delle quali con un focus specifico, organizzate direttamente nelle strutture delle aziende. Le giornate si struttureranno con un primo talk sul focus principale del tema, per poi passare all’ascolto dei referenti aziendali, che presenteranno le caratteristiche del settore, le innovazioni, i processi produttivi. Durante gli incontri sono previsti momenti di confronto con altri esperti ed ospiti al fine di dar vita a una partecipazione attiva per mettere in comune riflessioni e idee.

Nei prossimi giorni tutte le informazioni sui singoli incontri, che si terranno da giugno a ottobre 2023. L'iniziativa rientra nel progetto Punti Cardinali "Anatoli" finanziato dalla regione Puglia, che prevede iniziative di orientamento e incontro, al fine di migliorare la consapevolezza e la conoscenza del territorio e delle competenze necessarie per migliorare il tessuto socio-economico complessivo.