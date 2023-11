I sindacati: "Esplosione al petrolchimico, ottima la risposta all'emergenza"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Ficltem Cgil, Femca Cisl e Uiltec relativa all'esplosione avvenuta lunedì presso il petrolchimico di Brindisi. La nota è firmata dalla rappresentanza sindacale unitaria (rsu) Eni Versalis e dalle segreterie territoriali dei sindacati citati.

Nella giornata odierna (giovedì 16 novembre 2023, ndr) come organizzazioni sindacali, con la rsu e rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ndr) di stabilimento, abbiamo avuto un incontro con la direzione aziendale, nella persona dell'ingegnere Piludu, e del personale di Versalis, dottor Calabrò, e di sito, dottor Venera, su quanto accaduto nella giornata di lunedì 13 novembre 2023.

L'evento che ha interessato l'impianto di Polietilene PE1/2 durato pochi minuti ha evidenziato, semmai ce ne fosse stato bisogno, la professionalità del personale nel fronteggiare l'emergenza e l'efficacia degli investimenti fatti nel tempo in materia di sicurezza sugli impianti, oltre alla regolare e puntuale manutenzione. E' un dato di fatto che tutti i sistemi di sicurezza siano intervenuti adeguatamente, e che l'incidente sia stato gestito nel migliore dei modi, ed emblematico che nessun lavoratore abbia riportato conseguenze, e che quindi tale evidenza non sia un caso di fortuna, ma alla preparazione, alle competenze delle persone ed all'efficienza di tutto il sistema.

A riprova, come organizzazioni sindacali, abbiamo i rilievi pubblicati dalle centraline dell'Arpa che, contrariamente a quanto apparso sugli articoli di stampa, di recente implementate nello stabilimento, non hanno fatto rilevare dati anomali rispetto alla normativa vigente. L'azienda sta vagliando tutti gli scenari che hanno determinato l'evento incidentale, utilizzando tutte le risorse tecniche e umane a disposizione, attività complicata in virtù dei sigilli posti su un'area di impianto molto estesa rispetto a quella individuata come zona interessata.

Abbiamo avute ampie rassicurazioni sull'attività industriale nel sito di Brindisi che resta strategico per l'azienda, che ha la ferma intenzione di tornare a produrre il polietilene a Brindisi nel minor tempo possibile mantenendo tutti gli standard di sicurezza. Come organizzazioni sindacali, apprezziamo la presenza e la vicinanza nel sito dei più alti vertici aziendali e auspichiamo che vengano trovate le giuste soluzioni affinché si torni quanto prima al suo asset ordinario.