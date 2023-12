Raccolta rifiuti in città: sit in del Cobas a sostegno di sette lavoratori precari

BRINDSI – Il Cobas sostiene la causa di sette precari del servizio di raccolta dei rifiuti attraverso un sit in che da lunedì 11 dicembre a venerdì 15 dicembre si svolgerà in piazza Matteotti, davanti a Palazzo di città. Con l’accordo per il passaggio di personale sottoscritto lo scorso 27 settembre, la ditta Teorema, appaltatrice del servizio per conto del Comune di Brindisi, si era impegnata a diritto di precedenza ai sette precari nell’eventualità di nuove assunzioni e a utilizzarli comunque utilizzati nelle sostituzioni.

A detta del sindacato vi è già l’esigenza di impiegare i lavoratori in questione nel servizio di raccolta differenziata. Il Cobas sosterrà tale istanza davanti al sindaco Giuseppe Marchionna, “a cui rappresenteremo le motivazioni della nostra richiesta - afferma il segretario provinciale del sindacato, Roberto Aprile - che è quella di sostenere in modo più risoluto la raccolta dei rifiuti attraverso l’ingresso a lavoro dei precari”.

“Il Cobas – prosegue Aprile - vuole discutere anche della nuova organizzazione del lavoro che Teorema intende adottare per la città di Brindisi ma che continua a rinviare ormai da mesi”. Il sindacato in particolare rimarca la “necessità di rafforzare il servizio della raccolta dei rifiuti in città fortemente deficitaria”. Tale questione era stata affrontata lo scorso 24 novembre con il prefetto di Brindisi

C’è poi il tema della mancata sottoscrizione di un contratto fra il Comune di Brindisi e l’azienda. “L’amministrazione comunale – conclude Aprile- ha preso l’impegno che alla scadenza dei primi tre mesi di attività della nuova ditta esprimerà un giudizio di carattere generale sulla nuova azienda, con forti ripercussioni possibili sul proseguimento del servizio. A pagare direttamente la raccolta dei rifiuti sono i cittadini che hanno diritto a un buon servizio, non dimentichiamolo mai”.