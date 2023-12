Petrolchimico e vertenza Basell: "Siano ascoltati anche i lavoratori dell'indotto"

BRINDISI - Il sindacato Failm/Confael chiede che anche u lavoratori dell’indotto del petrolchimico siano ascoltati. Per questo ha organizzato un sit in che lunedì prossimo (11 dicembre), dalle ore 9.30 alle 11.30, si svolgerà davanti alla prefettura di Brindisi. Il sindacato chiederà di essere ascoltato dal prefetto di Brindisi per “riportare le nostre serie preoccupazioni - afferma il segretario generale, Claudio Capodieci - su quanto sta accadendo all'interno del Petrolchimico, in special modo in seguito alla vertenza Basell con la preannunciata chiusura del P9T”.

“I Lavoratori dell’indotto - scrive Capodieci in una nota - sono stanchi di essere trattati come una serie inferiore, e hanno necessità di essere ascoltati prima di un possibile stillicidio sociale, che si concretizza oggi con la chiusura del P9T, e domani con l'incertezza di trovarsi precari in un territorio che da sempre ha grosse difficoltà a sostenere progetti a lunga gittata”.

“La manifestazione – conclude Capodieci - ha un unico scopo, quello di dare dignità, certezza e continuità lavorativa a tante donne e uomini con le loro famiglie, in un territorio che continuamente viene depredato da queste multinazionali, che sfruttano puntualmente risorse locali, gettando poi nello sconforto, senza farsi problemi, interi settori lavorativi”.