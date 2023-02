Cara Restinco: "Lavoratori a zero ore, proclamato lo stato d'agitazione"

BRINDISI – Il personale del Cara di Restinco è in stato d’agitazione. L’iniziativa è stata ufficializzata dal sindacato Fp Cgil, attraverso una lettera a firma della segretaria provinciale, Chiara Cleopazzo, indirizzata alle cooperative che si occupano della struttura e, per conoscenza, alla prefettura di Brindisi. I lavoratori sono attualmente a zero ore, poiché il centro di accoglienza per richiedenti asilo si trova attualmente in una situazione di “campo zero”, ossia di assenza di ospiti.

Questo per effetto di un “articolato bando di gara di salviniana memoria – rimarca la Cgil - prodotto a suo tempo, che ha colpito la civiltà di un territorio come Brindisi, da sempre ispirato ai principi di solidarietà e accoglienza, costretto a dare risposte parziali e inadeguate agli ospiti della suddetta struttura, ma soprattutto ha falcidiato gli stipendi dei Lavoratori con la trasformazione dei loro contratti da full time a ‘part time involontario’”.

“In sostanza, per una strana alchimia legislativa - spiega Chiara Cleopazzo - i lavoratori che prima avevano contratti dignitosi anche se leggeri si trovano a percepire stipendi da fame (circa 500 euro) e, come si sta verificando ora, in assenza di ospiti, li si vorrebbe collocare in cassa integrazione con ulteriore decurtamento salariale. Tradotto vuol dire che si sta sconfinando in quella che più comunemente si può definire come ‘la macelleria sociale’ dei nostri anni”.

La Fp Cgil intende dunque “ribadire definitivamente, pur comprendendo la complessità del problema derivante anche da dinamiche esterne imponderabili, di voler cortesemente esperire ogni utile iniziativa atta a ripristinare la dignità lavorativa e personale dei Lavoratori”. Prossimamente, parallelamente allo stato d’agitazione, potrebbero svolgersi manifestazioni pubbliche.