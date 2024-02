Carnevale ad Oria: gioia per i più piccoli con la parata dei cartoni

ORIA - Quest'anno il Carnevale ad Ora si festeggia con la parata "Street magic fantasy" con maschere e musica dal vivo. Una sfilata festosa dedicata ai più piccoli, che potranno vedere e incontrare dal vivo i personaggi dei cartoni preferiti. "Street magic fantasy" si prepara a portare per le vie del centro una carovana di supereroi, principesse e miti della tv e dei fumetti per un viaggio nel mondo delle favole e dell’immaginazione. Grandi e bambini saranno proiettati in un clima di festa, mentre i personaggi Disney coinvolgeranno il pubblico in una magica atmosfera di allegria e divertimento.

Partenza ore 10.30 da Piazzale Municipio. Poi la parata percorrerà via Giacinto D’Oria, Piazza Lama, Corso Umberto, via Roma e Piazza Manfredi per arrivare in Piazza Lorch dove tutti insieme si festeggerà il carnevale. Qui ci sarà anche la grande sfilata di maschere, lo spettacolo di magia e quello di bolle.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui