I cavalli più belli della Puglia in mostra a San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO - San Michele Salentino sarà il palcoscenico per i cavalli più belli della Puglia per l'appuntamento, imperdibile, organizzato dalla Scuderia Bellanova Gioacchino Srl, con Ivana e Giuseppe, per domenica 27 marzo 2022, a partire dalle ore 11:30. Con l'intento di valorizzare e far conoscere le caratteristiche delle diverse razze e in onore del Santo Patrono, San Michele Arcangelo, in piazza Matera (zona 167) sarà possibile ammirare tutta questa bellezza, grazie alla passione che la famiglia Bellanova ha verso il mondo equino, per mostrare così alla comunità di San Michele Salentino l'amico dell'uomo.

L' appuntamento, quindi, è alle 11:30 in piazza Matera dove sarà possibile ammirare, anche, il principe della scuderia Bellanova, il trottatore Urlo di Poggio, con il suo driver Cosimo Fiore che lo ha cresciuto e seguito nella sua carriera, conquistando, nelle varie piste italiane, ben 30 vittorie e 46 piazzamenti. "La scuderia Bellanova, ideatrice e organizzatrice dell'evento, patrocinato dall'amministrazione comunale, ringrazia il sindaco Giovanni Allegrini e l'assessora Angela Martucci per aver accolto, positivamente e con entusiasmo questa idea e aver posto in essere i servizi necessari per lo svolgimento della manifestazione, grazie, anche, alla disponibilità della comandante della polizia locale, Anna Lucia Matarrelli".