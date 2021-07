Rassegna estiva al cinema Massimo di Campo di Mare

SAN PIETRO VERNOTICO - Inizia sabato 10 luglio la rassegna estiva di cinema all'aperto a Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, in via Positano. La rassegna "D'autore d'Estate 2021" è a cura del Cinema Massimo con il patrocinio dell'amministrazioe comunale di San Pietro con la partecipazione dell'assessorrato alla Cultura di Antonella De Matteis. Il primo appuntamento è un omaggio al cinema italiano con la proiezione del film “Splendor” con Massimo Troisi e Vittorio Gassman che racconta la storia del cinema. Ingresso gratuito per tutti in occasione dell’apertura.

Durante la rassegna oltre ai titoli in prima visione, saranno omaggiati Ferzan Ozpetek, Gabriele Muccino, Nanni Moretti, Ettore Scola e soprattutto il 19 Luglio sarà ricordato Nino Manfredi con la proiezione del Film C’Eravamo Tanto Amati in occasione della ricorrenza del centenario dalla sua nascita.

Nel programma sono previsti due incontri con il Caffè letterario di San Pietro Vernotico e dopo le proiezioni di Nomadland (23 Luglio ) ed Era Mio Padre ( 17 Agosto) seguirà un dibattito a tema.

All’ingresso sarà rilevato il nominativo e la temperatura nel rispetto delle norme anti-covid; i posti saranno distanziati ad eccezione dei congiunti e amici che potranno accomodarsi accanto fino a un massimo di quattro persone. E’ consigliabile la prenotazione telefonica al n. 338 7470103 oppure recarsi 10 minuti prima dell’inizio del film al botteghino del Cinema.



Settacoli alle 21

Sabato 10 luglio Splendor di E. Scola con Massimo Troisi e Marcello Mastroianni

Domenica 11 La migliore offerta di Giuseppe Tornatore con Joffrey Rusc e Jim Sturgess

Lunedì 12 Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese con Anna Foglietta e Marco Giallini

Martedì 13 luglio Le fate ignoranti di Ferzan Ozpetek con Stefano Accorsi e Margherita Buy

Mercoledì 14 Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek con Kasia Smutniak e Francesco Arca

Giovedì 15 Immaturi - Il viaggio di Paolo Genovese con Raul Bova e Ambra Angiolini

Venerdì 16 La ricerca della felicità di Gabriele Muccino con Will Smith e Jaden Cristopher

Lunedì 19 luglio C'eravamo tanto amati di Ettore Scola con Nino Manfredi e Vittorio Gasmann

Martedì 20 luglio Una giornata particolare di Ettore Scola con Vittorio Gasmann e Sophia Loren

Mercoledì 21 Le sorelle Macaluso di Emma Dante con Alissa Maria Orlando e Laura Giordani

Giovedì 22 Gli anni più belli di Gabriele Muccino

Venerdì 23 Nomadland di Kloè Zhao con Frances Mac Dormand e David Strataim

Doppio spettacolo alle 20 e alle 22

Lunedì 26 luglio Caro Diario di Nanni Moretti con Nanni Moretti e Giovanna Bozzolo

Martedì 27 luglio La stanza del figlio di Nanni Moretti

Mercoledì 28 luglio La prima cosa bella di Paolo Virzì

Giovedì 29 luglio Tutti i santi giorni diapolo Virzì

Venerdì 30 Un altro giro di Thomas Vintenberg

Lunedì 2 agosto Crudelia di C. Gillespie

Martedì 3 agosto La vita straordinaria di David Copperfield di A Iannucci

Mercoledì 4 agosto Minari di Lee Isaac Chung

Giovedì 5 agosto Maledetta primavera di Elisa Amoruso

Venerdì 6 agosto Il cattivo poeta di Gianluca Jodice

Lunedì 9 agosto Gli anni più belli di Gabriele Muccino

Mercoledì 11 agosto Miss Marx di Susanna Nicchiarelli

Giovedì 12 agosto Nomadland di Kloe Zhao

Venerdì 13 agosto Un divano a Tunisi di Manele Iabbidi

Lunedì 16 agosto Un altro giro di Thomas Vintenberg

Martedì 17 agosto Era mio padre di Sam Mendes

Mercoledì 18 agosto La terra dei figli di Claudio Cupellini

Giovedì 19 agosto In the mood for love di Wong Kar Wai

Venerdì 20 agosto I profumi di Madame Walberg di Gregory Magne

