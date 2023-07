Il cinema protagonista nell’estate francavillese: nuova rassegna

FRANCAVILLA FONTANA - Dopo il primo appuntamento di venerdì scorso con “Il ragazzo e la tigre”, la rassegna proseguirà con “Superpets” (27 luglio), “Mummie” (3 agosto), “Il giorno più bello” (7 agosto) e “La stranezza” (18 agosto).

“Per il secondo anno consecutivo – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – portiamo il Cinema in un luogo del nostro centro storico sinora maltrattato. Lo scorso anno è stata una scommessa che abbiamo vinto. Tutti hanno potuto ammirare un angolo della nostra Città sotto una nuova luce e prendere consapevolezza di un pezzo del nostro patrimonio storico artistico che per lungo tempo ha rappresentato solo un’area parcheggio. Vi aspettiamo per vivere insieme serate piacevoli in compagnia della Settima Arte.”