A Mesagne la proiezione del film “Ancora volano le farfalle”

Il 2 marzo a Mesagne sarà proiettato il film “Ancora volano le farfalle”, in concorso al David di Donatello 2024. La commedia drammatica trae ispirazione dalla storia vera di Giorgia Righi, giovane affetta da una rara malattia ereditaria, l’atassia di Friedreich, restituendo un messaggio di coraggio e speranza. Nel cast, diretto da Joseph Nacci, il comico Giovanni Cacioppo e gli attori Beatrice Mariani, Massimo Fradelloni, Giorgia Fiori e Chiara Sani.

Come già raccontato da BrindisiReport, la colonna sonora omonima alla pellicola porta la firma di un artista di origini mesagnesi. Si tratta di Stefano Perilli in arte Peroz, da tempo residente a Riccione ma sempre legato alla sua terra di origine, ovvero la città di Mesagne. Sia cantante che autore, Peroz è attivo da tempo tanto da pubblicare canzoni fin dal lontano 2006. Lui ha scritto il testo della colonna sonora, l'ha composta musicalmente con Andrea Trinchi, e poi l'ha interpretata vocalmente in fase di registrazione.

"Ci tenevo moltissimo a portare questa pellicola a Mesagne, mia città natale - ha affermato Peroz -. Le origini sono molto importanti per me e anche se vivo a molti km di distanza il mio cuore punta a Sud. Vorrei coinvolgere la cittadinanza con questo progetto – spiega Peroz - perché racconta una storia straordinaria di vita vera e lancia molti spunti di riflessione». Che continua: «Conoscere Giorgia e la sua famiglia è stato sconvolgente, rappresentano un grande esempio di umanità e di amore e sono stati un’enorme fonte di ispirazione. Spero, con la colonna sonora del film, di essere riuscito a rendere giustizia di ciò che sono".

Inizio ore 20:00, costo biglietti 7 euro intero, 5 euro ridotto, per prenotazioni chiamare al numero 3391338519.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui