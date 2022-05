A Cisternino una "Giornata sul Lavoro" per promuovere l’incontro tra domanda e offerta

CISTERNINO - L’amministrazione Comunale di Cisternino - assessorato al Lavoro promuove con il patrocinio di Arpal Puglia e in collaborazione con Anpal Servizi SpA, Centro per l’impiego di Ostuni, Aps Ideando e Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” una "Giornata sul Lavoro": evento tematico per favorire la conoscenza dei Servizi, delle Misure e dei Supporti per l’occupazione e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio. Si svolgerà presso la sede del Liceo Polivalente “Don Quirico Punzi” di Cisternino martedì 7 giugno prossimo dalle ore 09:30 alle ore 17.

La Giornata sul Lavoro si articolerà in 2 sessioni, che prevederanno: focus tematici su orientamento, Pcto (Alternanza Scuola-Lavoro), tirocini, apprendistato di I livello, incontro domanda/offerta e autoimpiego; reclutamento di personale: le imprese avranno a disposizione spazi dedicati per far conoscere la propria realtà aziendale, presentare offerte di lavoro, raccogliere Cv ed effettuare colloqui di selezione; analogamente i cittadini potranno incontrare le imprese che ricercano personale e candidarsi a posizioni vacanti.

Le imprese interessate possono prenotare la propria partecipazione mediante la compilazione di un form di registrazione al seguente link https://forms.office.com/r/Gu8BMQCFUP indicando i profili professionali ricercati. I cittadini possono registrarsi al seguente link https://forms.office.com/r/jKPS5pF00f.

"Si sta attraversando un periodo particolarmente delicato per le famiglie, i lavoratori, le imprese ed é emersa da un lato la necessità di trovare lavoro e dall’altra la necessità di trovare lavoratori. È in questa ottica che si muove questa iniziativa ”Giornata sul Lavoro”. Commenta l'assessore al Lavoro del Comune di Cisternino avv. Aurora Grassi.

"Ho voluto fortemente questa iniziativa per avvicinare domanda ed offerta. Nel pomeriggio le imprese ed i cittadini si incontrano e si parlano con l’auspicio che l’esigenza di trovare un lavoro da una parte e di trovare un lavoratore dall’all’altro si concretizzi. Tutti sono invitati".