Battiti on the Road: a Ceglie Messapica l'esibizione de "La Rappresentante di Lista"

CEGLIE MESSAPICA - La Città di Ceglie Messapica sarà una delle tappe per “Battiti on the Road”, inserita nella fortunata e seguitissima trasmissione del gruppo Norba “Battiti Live”, edizione 2022, in onda anche sulla rete nazionale ItaliaUno. Venerdì 13 maggio alle ore 21 in Piazza Plebiscito verrà registrata l’esibizione del gruppo "La Rappresenta di Lista", uno dei gruppi più noti del panorama musicale italiano, reduce dal successo dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il gruppo proporrà la canzone “Ciao Ciao” presentata al Festival.

È possibile partecipare alla registrazione di questa liveclip accedendo in Piazza Plebiscito entro le ore 20.30, fino al raggiungimento della capienza consentita. Gli ingressi in Piazza saranno da Corso Garibaldi e via Balilla. I diversi varchi di ingresso e uscita saranno controllati. L’evento darà la possibilità di mostrare una “cartolina” di Ceglie Messapica al grande pubblico nazionale.