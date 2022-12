Concerto di Natale a cura del Rotary Club

Prezzo non disponibile

BRINDISI - Torna il tradizionale concerto di Natale. L’evento è organizzato dal Rotary Club Brindisi Appia Antica, insieme all’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi, e vedrà protagonisti il Coro Polifonico e l’orchestra “Mater Misericordiae”, il Coro “Amici Cantori”, e il Coro di voci bianche “I. C. Casale”.

Al concerto prenderanno parte il soprano Giuliana Maddalena Devicienti e il tenore Federico Buttazzo. Il concerto, che si terrà venerdì 23 dicembre alle ore 19,30 presso la Parrocchia SS. Resurrezione (quartiere Cappuccini), sarà diretto dal M° Anna Maria Sabino Pasquale.

L’evento musicale prevede l’esecuzione dei più celebri brani natalizi della tradizione nazionale e internazionale, un intreccio di voci soliste, coro e orchestra. L’intento è di infondere nell’animo dei brindisini il calore e la spiritualità tipici delle festività natalizie, riavvicinandoli ai valori tradizionali che il Natale porta con sé come l’amore, la solidarietà, la fratellanza e l’altruismo.

Proprio in questa prospettiva, il concerto, dal titolo “Blue Christmas”, è un concerto di solidarietà per l’autismo. L’ingresso è libero, ma chi vorrà potrà fare una donazione per la realizzazione della “Stanza Blu”, presso il plesso scolastico “G. Calò” dell’I.C. Casale di Brindisi, il cui progetto è stato curato dal professore e architetto Saverio Perrone.

La manifestazione, che gode del patrocinio della Provincia di Brindisi e del Comune di Brindisi, sarà presentata dalla prof.ssa Lina Stella. Media partner dell’evento è il sito di informazione Brindisitime.

Il Coro Polifonico “Mater Misericordiae” e il Coro “Amici Cantori” colgono l’occasione per augurare a tutta la comunità brindisina un sereno e felice Natale.