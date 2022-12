Concerto di Natale "Time out: It's Christmas time" dei RUAHart

BRINDISI - Giovedì 22 Dicembre alle 20.30 presso la Cattedrale di Brindisi, si svolgerà un concerto artistico organizzato dall'Associazione RUAHart Artistic Worship condiviso e supportato dalla Happy Casa Brindisi, dal Centro Arte Danza di Claudia Giubilo e con le scenografie curate da "Dire&Fare".



La Pace e il Natale saranno i temi principali della serata sviluppati attraverso canzoni natalizie rivisitate negli arrangiamenti e nelle esecuzioni, brani cantautoriali e di musica leggera, la danza, video, momenti di recitazione e il coinvolgimento di alcuni atleti della Happy Casa Brindisi sul palco, del noto autore e cantautore brindisino: Gigi Cosi e in apertura di serata la giovane cantautrice brindisina Maria Chiara Stomati presenterà il suo primo EP pubblicato a novembre dal titolo "Strati".



Sarà una serata di beneficenza: in maniera libera chiunque potrà fare una donazione per la nascente "Fondazione di Comunità Brundusium", ente non profit di diritto privato, che aggrega soggetti rappresentativi delle comunità locali con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della comunità stessa.

È possibile donare in qualsiasi momento tramite bonifico all'IBAN: IT 63 J 08706 15900 000000707898



L'evento vede il patrocinio e il contributo della Regione Puglia, dell'Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e della Parrocchia Cattedrale di Brindisi ed è stato possibile realizzarlo grazie al sostegno di numerosi sponsor che in questo periodo difficile economicamente ci hanno voluto sostenere e supportare.