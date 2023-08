Dal jazz alle nuove sonorità elettroniche: dj set con Max Nocco

LATIANO - Dj set allo Zero Kitchen Bar in largo Eugenio Sarli, a Latiano. L’appuntamento è alle ore 21.30 di oggi (giovedì 3 agosto) con i vinili di Max Nocco, per un percorso musicale fatto di calde vibrazioni tra jazz, soul, black music e nuove sonorità elettroniche. Per info e prenotazioni 329 61 89 511.