Caffetteria Nervegna: tre concerti a ingresso libero

Una breve rassegna del Caffè Letterario Nervegna di Ottavio Santostasio con la direzione artistica di Roberto Caroppo, tre grandi concerti ad ingresso libero, nella tradizionale formula di un locale da sempre all'avanguardia nella cittadina salentina per la sensibilità artistica del suo gestore e delle sue proposte musicali. Una collaborazione quella, con Roberto Caroppo spesso estemporanea capace ogni volta però di lasciare tracce sonore indelebili nei numerosi frequentatori dello splendido locale, attiguo alla sala della colonna romana del cinquecentesco palazzo Nervegna, sede antica della Corte d'Assise della città e ora sede istituzionale del Comune di Brindisi, questo il calendario degli appuntamenti:

VENERDI’ 19 gennaio 2024 ore 21,00

E GLOSSA TI’ MANA/LA LINGUA MADRE

Omaggio in musica ed immagini a Pier Paolo Pasolini

ed alla musica popolare

VANIA PALUMBO voce, lyra, percussioni

LUCA TARANTINO liuto e chitarra

SABATO 3 febbraio 2024 ore 21,00

PATTY LOMUSCIO voce,

GAETANO PISTILLO keyboard in TWO OF US

Le più belle canzoni che hanno fatto la storia del jazz

SABATO 10 febbraio 2024 ore 21,00

In prima regionale

DODECAGON

ARTURO STALTERI plays PHILIP GLASS

Ingresso libero

info 3792923793 3512075107