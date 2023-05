Road to Battiti: è Mr. Rain l’ospite della tappa di Fasano

FASANO – Svelato il nome dell’artista che si esibirà il prossimo sabato 27 maggio in piazza Ciaia nella tappa fasanese del «Road To Battiti»: sarà Mr. Rain.

Sabato a partire dalle 19, nei pressi della villetta di San Francesco, il radio live show di Radio Norba in diretta in radio e in tv con i dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni e la straordinaria partecipazione ai loro microfoni dell'artista Mr. Rain.

Al termine del radio live show, intorno alle 21, in piazza Ciaia l'attesa esibizione di Mr. Rainper la “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Battiti Live.