MEFF: concerto di Ovadia nella serata dedicata al cinema, all’attualità e alla musica

MESAGNE – Martedì 25 luglio, in occasione della seconda serata del Messapica Film Festival in Piazza Orsini del Balzo, alle ore 22.30, si terrà il concerto di Moni Ovadia & Rom Arab Beat.

Tante le sorprese della seconda serata.

Il programma:

Meff – Presidio di Umanità, Piazza Commestibili ore 19

Il cinema in un Paese in guerra, ricostruire la speranza in Siria: incontro con l’attivista Gianluca Peciola, il regista Alessio Cremonini e il ricercatore S. Antichi. Presentazione del libro “Ora dormono” di Alessio Cremonini;

Meff – Film in Concorso, Atrio del Castello ore 20.45

Proiezione del film “L’amore secondo Dalva” di Emmanuelle Nicot (Francia, 2022)

Meff Young, Atrio del Comune ore 20.45

Dialogo con il regista Massimiliano Bruno e gli attori Mariachiara Di Mitri e Andrea Venditti. A seguire, proiezione del film “I migliori giorni” di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo (Italia, 2023).

Tutti gli eventi sono gratuiti.