Non mancherà l’apporto di altri Artisti che, con la loro presenza, contribuiranno a rendere indimenticabile un appuntamento che si preannuncia imperdibile, la cui realizzazione si è resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione della Città di Mesagne. A condurre la serata Antonio Ligorio.

Protagonista assoluta dell’evento una sfolgorante stella del panorama musicale internazionale e recente vincitrice del Primo Premio all’“International Harp Contest” (2021) in Israele, che ne ha sancito il suo primato mondiale: Claudia Lucia Lamanna, con la sua arpa classica. Reduce da una ininterrotta tournée che l’ha vista esibirsi nei teatri di tutto il mondo, da sempre dotata di grande sensibilità, ha prontamente raccolto l’invito a essere l’interprete principale di un concerto che si preannuncia denso di contenuti ed emozioni.

"Un'Arpa per l'Africa": un concerto per raccogliere fondi per la scolarizzazione dei bambini