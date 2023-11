Concorso internazionale “Un poster per la pace”: cerimonia premiazione studenti

FASANO - Il Lions Club Fasano, presieduto da Alfonso Belfiore, organizzerà giovedì 30 novembre, alle ore 18,30, presso il teatro Sociale di Fasano, un incontro in cui saranno premiati alcuni studenti della scuola secondaria statale di I grado “Bianco–Pascoli” di Fasano, dell’istituto comprensivo “Galilei” di Pezze di Greco e dell’istituto comprensivo di Cisternino che hanno partecipato al concorso internazionale “Un poster per la pace”, quest’anno intitolato “Osate sognare”.

L’appuntamento, aperto all’intera cittadinanza, patrocinato dal Comune di Fasano, si avvarrà della presenza di due figure di spicco a livello nazionale: Nicola Latorre - già senatore e sindaco di Fasano, attualmente direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa e docente in materie di politica estera e difesa presso l’Università Luiss “G. Carli” di Roma - e Franco Di Mare, tra i più noti giornalisti italiani, autore di testi, inviato di guerra, direttore di Rai Tre, conduttore di numerose trasmissioni di successo.

Durante la serata, condotta da Martino Grassi, avvocato, giornalista e socio Lions, si dialogherà con i due ospiti che risponderanno anche alle domande degli studenti.

Si procederà poi alla premiazione dei vincitori del concorso “Un poster per la pace”, i cui elaborati sono stati valutati da una giuria di esperti composta da: Pino Damasco, artista, Raffaella Rotondo, docente di storia dell’arte - polo liceale “Galilei – Curie” di Monopoli, Alma Narducci, già dirigente scolastica, Mariella Lorusso, docente di tecniche di comunicazione e cromoterapeuta, e Maria De Mola, già docente di storia dell’arte. Responsabile del service “Un poster per la pace” per il Lions Club Fasano è la socia Angela Abbracciante che ha svolto un importante lavoro di coordinamento per la realizzazione dell’iniziativa.

Il concorso internazionale “Un poster per la pace” è stato creato dal Lions Club International nel 1988 per dare ai giovani, di età compresa tra 11 e 13 anni, l’opportunità di esprimere il loro ideale di pace e la loro visione del mondo tramite elaborati realizzati con diverse tecniche.



I vincitori del concorso a livello locale, parteciperanno a ulteriori selezioni a livello distrettuale Lions, e poi, in caso di superamento, anche a livello multidistrettuale ed internazionale. Il vincitore del primo premio internazionale si aggiudicherà 5.000 dollari ed il viaggio per partecipare a una speciale cerimonia di premiazione che si terrà negli Stati Uniti.Le conclusioni della serata saranno affidate al fasanese Leonardo Potenza, Governatore del Distretto Lions 108 AB.