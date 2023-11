Contro la violenza di genere, ad Erchie una panchina rossa come segno di protesta

ERCHIE - Oggi, venerdì 24 novembre alle ore 10, presso l’auditorium dell’Istituto comprensivo di Erchie, verrà messo in scena lo spettacolo “Noi scegliamo la non violenza” realizzato e interpretato dai ragazzi dell’Istituto, anche nella rappresentazione di una “scenografia umana”. A seguire, nel piazzale antistante la scuola, verrà installata una panchina rossa come segno di protesta contro la violenza di genere.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Erchie Pascquale Nicolì, del Presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli e del Dirigente scolastico Andrea Mariggiò, interverranno il Procuratore della Repubblica Antonio De Donno, il Comandante della compagnia dei carabinieri di Francavilla Fontana Alessandro Genovese, il presidente dell’ambito territoriale Br 4 Antonio Calabrese e l’assessore alle politiche sociali Pamela Melechi.

Il progetto, realizzato e conclusosi già con l’istituto comprensivo G. Mazzini di Torre Santa Susanna il 13 novembre, nasce dall’associazione Fiorediloto che già da sei anni si fa portavoce del tema promuovendo incontri nelle scuole su tutti i tipi di violenza contro la persona, con particolare attenzione ai ragazzi.

“Noi scegliamo la non violenza” è risultato vincitore di un bando promosso dal Csv Brindisi-Lecce volontariato nel Salento ed è svolto in concerto dalla cordata di associazioni: S in P" Sociologia in Progress - Ricerca, Cultura e Comunicazione Sociale; associazione di Volontariato Fiorediloto di Torre Santa Susanna e Gruppo pari opportunità di Mesagne.