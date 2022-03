“1999” il romanzo libero dallo stile indie di Ronni Rubino

FASANO - Lunedì 21 marzo, alle ore 18:30, presso il Faso Cafe, l'Assessore al Turismo e alle Politiche Giovanili della Città di Fasano Pier Francesco Palmariggi dialogherà con il giovane fasanese Ronni Rubino, autore del Romanzo "1999". Ospite della serata anche la cantautrice Sibilla che presenta il nuovo singolo "Cuore Leggero".

“Un romanzo libero, dallo stile Indie.” Così viene presentato l’ultimo romanzo di Ronni Rubino, fasanese di nascita ma “cittadino del mondo”, come ama definirsi. Il racconto, uscito il 28 gennaio, sta riscuotendo un ottimo successo tra i giovani che si ritrovano nelle vicende di Bianca e Max, giovani ventenni di Roma sbalzati indietro nel tempo, proprio nel 1999. I due, nonostante i contrasti iniziali, cercheranno di risolvere alcune questioni personali in sospeso che potrebbero cambiare le loro sorti per sempre nonostante la fine del millennio non appartenga ad un loro passato. Bianca per esempio, cercherà di salvare suo padre, morto proprio in quell’anno, che non ha mai conosciuto mentre Max dovrà affrontare i suoi fantasmi del passato in pieno stile A Christmas Carol di Charles Dickens.

Il Romanzo è disponibile in tutte le librerie con il servizio On Demand e sui portali Amazon, Feltrinelli e Mondadori in formato cartaceo ed E-book.