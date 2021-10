"Nulla accade prima di un sogno": il Museo Civico Archeologico accoglie le famiglie

OSTUNI - Domenica 10 ottobre in tutta Italia sarà la "Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo" (F@Mu), un evento giunto alla ottava edizione e patrocinato dal Ministero della Cultura allo scopo di avvicinare le famiglie alla conoscenza del patrimonio artistico e culturale dei grandi e piccoli Musei Italiani.

Il filo conduttore scelto per questa edizione è "Nulla accade prima di un sogno", un tema che "dà spazio all'immaginazione come luogo privilegiato per esprimere le proprie emozioni". Il Collettivo Ostuni Museo Diffuso, in collaborazione con l'Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale, propone per la domenica dedicata alle famiglie un nuovo coinvolgente tipo di fruizione museale, che mira ad incuriosire le diverse fasce di pubblico e nel contempo conduce ad una conoscenza storica dei luoghi di cultura ostunesi.

A partire dalle ore 16 le famiglie verranno accolte nel Museo Civico Archeologico e, accompagnati dalla narrazione di una favola inedita, vivranno una nuova esperienza di visita che vedrà come protagonisti due vispi puttini, Angiolo e Angelino. Le famiglie conosceranno le avventure dei due amici ed incontreranno, infine, "L'uomo dei sogni" e la sua speciale valigia che, aprendosi, diventerà l'occasione per condividere insieme sogni ed emozioni.

Antonella Golia e Onofrio Fortunato daranno voce ai racconti e, attraverso la loro capacità di interpretazione narrativa, trasporteranno tutti nel mondo della fantasia per meglio comprendere come "nulla accade prima di un sogno".

La giornata delle Famiglie al Museo è un importante appuntamento che quest'anno si rinnova diventando occasione di condivisione e di incontro per i cittadini e per tutti gli ospiti della città di Ostuni.

Il percorso inizierà alle ore 16 di domenica 10 ottobre 2021 e si terrà nel Museo Civico Archeologico. Per l'occasione alle famiglie sarà riservato il biglietto d'ingresso ridotto al Museo e sarà rispettata la gratuità per i bambini fino a sei anni.

Nel rispetto delle misure di sicurezza Anti Covid 19 è fortemente consigliata la prenotazione ai numeri: 329 1668064 - 347 5247152.

Ricordiamo che, per accedere e per i soli adulti, sarà necessario esibire il Green Pass o certificazione sostitutiva valida. Si raccomanda i partecipanti di portare con sé la mascherina e di evitare la partecipazione in caso di stato febbrile o di difficoltà respiratorie.