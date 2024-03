Ale e Franz tornano al verdi con “Recital”

BRINDISI - Anche la data del 20 aprile della commedia brillante “Taxi a due piazze” con Barbara D’Urso, inserita nella stagione artistica del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, è stata annullata per esigenze organizzative della compagnia. Al suo posto domenica 21 aprile 2024 - con inizio alle ore 19 - arriva lo spettacolo “Recital”, di e con Ale e Franz, che subentra nella stagione in abbonamento. I titolari di abbonamento possono accedere con lo stesso titolo mentre i possessori di biglietto di “Taxi a due piazze” possono rivolgersi al botteghino per chiederne la riemissione con conferma del posto o il rimborso. Info 0831 562556 e botteghino@nuovoteatroverdi.com.

Ale e Franz tornano al Verdi con una sorta di “the best” della loro comicità. Lo spettacolo, che mette in luce le nostre qualità ma soprattutto i nostri difetti e le nostre contraddizioni, raccoglie materiale da anni di lavoro del duo milanese. In questo esilarante show intessuto di parole e di ironia, di gag surreali, battute e situazioni paradossali, i due giocolieri della risata scivolano con leggerezza su vizi e virtù del nostro tempo. Ma ripercorrono anche la storia del loro sodalizio artistico, fatta di incontri e di nonsense. Al centro i pezzi migliori della loro lunga carriera, come la celebre panchina con alcuni sketch della serie «È tanto che aspetta?», o i surreali fraintendimenti verbali dei gangster Gin e Fizz. In scena vizi, virtù e manie degli italiani, “dell’essere umano in generale” alle prese con alcune situazioni “estremizzate” a teatro.

Una carriera, la loro, che spazia dai programmi televisivi “Zelig”, “Mai dire gol” e “Buona la prima!” al cinema, con “Tutti gli uomini del deficiente” di Paolo Costella, “Il peggior Natale della mia vita” di Alessandro Genovesi e “Comedians” di Gabriele Salvatores, ma nel curriculum ci sono anche spot pubblicitari, doppiaggi, libri e, naturalmente, il teatro. Con spettacoli caratterizzati da una satira di costume stralunata ma tagliente e da un cinismo senza volgarità.