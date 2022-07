Alla rassegna letteraria “Per gusto e per diletto” presentazione del libro “Invasione di campo”

CEGLIE MESSAPICA - La rassegna letteraria “Per gusto e per diletto” prosegue a gonfie vele: per il prossimo appuntamento Ginevra Viesti intervisterà Pierpaolo Lala e Rocco Luigi Nichil con il libro "Invasione di campo" edito da Manni Editori. L'evento si terrà venerdì 22 luglio, alle ore 19 presso il Museo MAAC - Giardino della Poesia “Rita Santoro Mastantuono” - Via Enrico de Nicola,1 Ceglie Messapica.

Il connubio tra calcio e politica è ormai acclarato anche sul piano lessicale: la politica prende in prestito termini calcistici per spiegare situazioni, indagare determinati fenomeni o giustificare certi comportamenti. Gli autori attingono ad esempi concreti ed a contributi di esperti del settore per dimostrare come la politica italiana attinga da tempo al lessico calcistico principalmente per semplificare e proporre determinati concetti in una forma chiara a tutti, ma la lettura del testo ci fa riflettere anche sul fatto che tale comportamento rispecchia un impoverimento della dialettica politica e del modo di raccontarla.



Pierpaolo Lala, laureato in Lettere Moderne all’Università del Salento con una tesi in Storia della lingua italiana, è pubblicista dal 2004 ed è stato vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia dal 2010 al 2013. È socio fondatore, lavoratore e vicepresidente di CoolClub. Nel corso degli ultimi 17 anni ha curato l’ufficio stampa di centinaia di eventi, concerti, uscite discografiche, pubblicazioni editoriali, mostre collaborando con alcune delle più importanti realtà pugliesi. È tra gli ideatori delle rassegne “Io non l’ho interrotta”, “Votarti m’affatica” e “Conversazioni sul futuro”. Dal 2011 al 2015 ha organizzato Fornelli indecisi, un concorso di cucina dozzinale che è diventato anche una collana editoriale di Lupo Editore.



Rocco Luigi Nichil ha conseguito il dottorato in “Linguistica Storica e Storia della Lingua Italiana” presso La Sapienza - Università degli Studi di Roma. Ha insegnato per diversi anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado e dal 2020 è ricercatore di Linguistica italiana presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università del Salento. Nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale in Linguistica e Filologia italiana. Ha all'attivo numerose pubblicazioni ed ha partecipato a numerosi convegni in Italia e all'estero su temi di storia della lingua italiana, lessicografia, lessicologia, dialettologia, lingua delle nuove minoranze etniche, storia di parole. È redattore della collana periodica scientifica “Lid’O. Lingua italiana d’oggi” diretta da Massimo Arcangeli, scrive per il magazine Lingua italianadel portale Treccani.it e collabora con il Lessico Etimologico Italiano (LEI) fondato da Max Pfister e oggi diretto da Wolfgang Schweickard e Elton Prifti