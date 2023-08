Alla ricerca del tesoro nascosto in Castello: appuntamento al Castello di Carovigno

Prezzo non disponibile

CAROVIGNO - Il 29 agosto a partire dalle ore 18 il Castello sarà scenario di una Caccia al tesoro destinata ad adulti e bambini che vogliono vivere un’esperienza alternativa nel suggestivo maniero. Il Castello Dentice di Frasso, nel cuore del borgo antico di Carovigno, offrirà la possibilità di esplorare il suo interno affascinando i partecipanti con la sua storia e la sua bellezza e svelando i segreti che custodisce da secoli. Obbiettivo dell’evento è combinare storia, scoperta e intrattenimento, un’opportunità per le famiglie, ma non solo, di immergersi nell’atmosfera unica che il Castello di Carovigno riesce a donare. I partecipanti potranno conoscere le fasi evolutive del maniero divertendosi a risolvere enigmi e superare sfide. L’evento è aperto a tutte le età per creare un’esperienza inclusiva. La prenotazione all’evento è obbligatoria.

Per maggiori informazioni contattare il numero 3791092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com. Si ricorda che i visitatori avranno la possibilità di visionare la mostra internazionale dell’artista Shozo Shimamoto “A bersaglio con la pittura” che resterà in esposizione nelle sale del maniero sino al 29 ottobre.