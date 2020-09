All’Andromeda visione gratuita del film “Waiting for The Barbarians”

BRINDISI - Nuovo evento speciale presso la Multisala Andromeda di Brindisi, dal 24 Settembre 2020 in occasione dell’uscita in sala del film “Waiting for The Barbarians” sarà possibile assistere alla visione gratuita del film presentando alla cassa il voucher allegato in formato digitale o cartaceo. Il voucher è valido per la visione gratuita del film per 2 persone. (fino ad esaurimento dei posti relativa alla promozione).

www.andromedacinemas.it per conoscere gli orari

Tel. 0831/546880.

Sinossi

Ispirato al romanzo Waiting for the Barbarians di J.M. Coetzee, Premio Nobel per la Letteratura nel 2003, il film si basa sulla crisi di coscienza di un “Magistrato”, amministratore di un isolato avamposto di frontiera al confine di un impero senza nome, aspetta con impazienza la tranquillità della pensione, fino all’arrivo del colonnello Joll. Incaricato di riferire sulle attività dei barbari e sulla sicurezza al confine, Joll conduce una serie di spietati interrogatori. Il trattamento dei barbari per mano del colonnello e la tortura di una giovane donna barbara spingono il magistrato a una crisi di coscienza che lo porterà a compiere un atto di ribellione donchisciottesco.

Commento del regista

Quando abbiamo incominciato a lavorare all’adattamento del romanzo di J. M. Coetzee, pensavo che la vicenda fosse ambientata in un mondo e in un’epoca lontani. Tuttavia, mentre le riprese del film procedevano, la distanza nel tempo e nello spazio si è ridotta sempre più. Ora che abbiamo concluso, la trama si è trasformata in una storia sulla contemporaneità.

Andromeda Cinemas Brindisi Via Bozzano 1 – 72100 Brindisi