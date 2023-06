Appia in Tabula: programma estivo a Muro Tenente

Indirizzo non disponibile

MESAGNE - “Appia in Tabula": a Muro Tenente prende il via la terza edizione del programma culturale di storia, arte e spettacolo. L’architetto Francesco Bandarin, già direttore del prestigioso Centro del Patrimonio mondiale dell’Unesco, alle 19 di venerdì 30 giugno, interverrà sul tema “Muro Tenente, Via Appia e Unesco Patrimonio Mondiale”.

A seguire, a partire dalle ore 21.30, andrà in scena lo spettacolo “Revolution” con Sara Bevilacqua, un viaggio negli anni Sessanta scandito dalle musiche dei Beatles. Info alla pagina: https://www.facebook.com/murotenenteparco.