“C'è stato forse un tempo”, Massimo Caponnetto a Fasano

FASANO – I ricordi commossi di un figlio, l’amore intenso che ha unito i suoi genitori e sullo sfondo la storia della Sicilia degli anni ’80 insanguinata dalla mafia.

L’Inner Wheel - Club di Fasano, la Scuola di Formazione Antonino Caponnetto e il Comune di Fasano presentano il libro "C'è stato forse un tempo" di Massimo Caponnetto, figlio del magistrato Antonino Caponnetto, noto per aver guidato il Pool antimafia di Palermo (dal 1983 al 1988), del quale fecero parte anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il lavoro del Pool consentì la celebrazione del Maxiprocesso a Cosa Nostra la vittoria più significativa dello Stato sulla mafia. Forse l’unica.

L'evento si terrà martedì 16 maggio 2023 alle ore 18:00 nella sala del Palazzo Municipale di Fasano, alla presenza dell’autore, e sarà occasione per offrire alla comunità l'opportunità di conoscere meglio la figura straordinaria di Nino Caponnetto.

Alla presentazione interverranno:

Francesco Zaccaria, sindaco di Fasano,

Rosalba Manfredi, presidente dell'Inner Wheel - Club di Fasano,

Raffaella Argentieri, vice presidente della Scuola di Formazione Antonino Caponnetto,

Marco Dinapoli, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.

La serata sarà moderata da Giovanna Montanaro, sociologa, studiosa dei fenomeni di criminalità organizzata e già consulente della Commissione Parlamentare antimafia.

Un’occasione per «fare memoria», in vista del 23 maggio, 31° anniversario della strage di Capaci, in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca, gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

SINOSSI. L'incontro fra Nino e Bettina, nella città di Pistoia degli anni '40, è l'incontro di due timidezze, di due solitudini, di due forti volontà. Come accade spesso in questi casi, entrambi hanno la sensazione che non sia una coincidenza, ma piuttosto il destino, come se esistesse un tempo sospeso a mezz'aria che finalmente, al momento giusto, con delicatezza, scende. Il loro amore incrocia le vicende della Storia quando Nino, nei primi anni '80, decide di tornare nella sua Sicilia per affrontare una sfida difficile e piena di incognite, che lo terrà lontano da Bettina per molto tempo. Le loro volontà, per una volta, spingono in direzioni opposte, con uguale forza. Ma tutto ciò che accade, che avvenga per coincidenza o per destino, può consolidare o indebolire un legame, dare un senso o meno alla nostra storia. Dipende solo da noi.