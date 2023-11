Cappelli, mode e costumi: esposizione a San Pietro Vernotico

Prezzo non disponibile

SAN PIETRO VERNOTICO - Il cappello e i suoi codici: mostra espositiva a San Pietro Vernotico. Da simbolo di eleganza a status sociale, non c’è civiltà che non abbia il suo cappello. È indubbiamente un simbolo culturale che identifica l'appartenenza, non è solo un copricapo ma un codice comunicativo e identitario.

Moda e simbologia raccontate attraverso la collezione privata di Ileana Zatti, artista e collezionista con circa 350 modelli di varie epoche che vanno dalla fine del 1800 fino al 1990, in una carrellata di usi e costumi che hanno attraversato due secoli. Una parte della collezione sarà esposta presso la sede dell’associazione “Proposte” di San Pietro Vernotico in via Stazione, 20 dal 5 al 12 novembre. L’artista collezionista ha messo a disposizione dell’associazione la sua collezione privata di copricapo e abiti femminili dopo varie esposizioni a Lecce e provincia.

“Chapeau…tanto di cappello” è il nome della mostra organizzata dall’associazione “Proposte” e da “ L’officina delle parole”, con il sostegno del comune di San Pietro Vernotico e della Cantina Sanpietrana. Lìesposizione di modelli che raccontano la moda della prima metà del '900, sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20; da giovedì a domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 20. Ingresso gratutito