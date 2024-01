Collezioni e oggetti cult alla Fiera del Disco di Palazzo Granafei

BRINDISI - Discordia Dischi, Salento Fun Park e Burz con il patrocinio del Comune di Brindisi propongono la “Fiera del Disco” nei giorni 6/7 gennaio 2024 presso Palazza Granafei Nervegna in via Duomo 20.

La due giorni prevede la partecipazione di venditori hobbisti e collezionisti di materiale discografico come dischi in vinile, cd, cassette, vhs, dvd, libri, riviste e tutto ciò che riguarda il mondo della musica.

Da sempre oggetto di culto per collezionisti e nostalgici, sta diventando per tanti giovani il “nuovo supporto” tutto da scoprire con il suo inconfondibile suono caldo ed il fascino delle sue realizzazioni grafiche.

Nonostante l'avvento dello streaming e del downloading digitale che consentono l'ascolto attraverso smartphone, tablet e pc, in qualunque luogo ed in qualunque momento, il vinile sta tornando prepotentemente sul mercato con dati di vendita in forte aumento negli ultimi anni. In USA secondo i dati RIAA, nell’ultimo anno le vendite dei vinili ha superato quella dei CD e se pensiamo che il vinile esiste da più di 80 anni i fatto è davvero sorprendente.

Sempre più speso infatti gli amanti della musica preferiscono avere tra le mani un supporto fisico che oltre all'esperienza di un ascolto più meditato ed attento, rispetto al mordi e fuggi dello streaming, offre anche l'esperienza visiva e tattile. Col formato fisico si tende a progettare copertine e confezioni sempre più affascinanti, in alcuni casi vere e proprie opere d'arte che coinvolgono artisti di fama mondiale, basti pensare alla famosa banana di Velvet Underground & Nico o alla “vera zip” di metallo inserita nella copertina di Sticky Fingers dei Rolling Stones entrambe realizzate del grande Andy Warhol.

La due giorni offre un reale momento di scambio in cui condividere la passione per la musica, acquistare, vendere o scambiare cd, dvd, riviste, locandine, gadget e memorabilia musicale.

Non solo materiale per collezionisti, ma tanta buona musica a prezzi accessibili a tutti. Grazie al ricco parterre di standisti, provenienti da diverse città d’Italia, La Fiera del Disco soddisferà tutti i generi musicali: pop e rock anni 60/70 con particolare attenzione al progressive inglese ed italiano, la new wave, il punk e il post punk, l'hard rock ed il metal, ma anche la classica, il blues ed il jazz, il reggae e la black music. Non mancheranno le sonorità più moderne dell'elettronica sia essa house, minimal, tecno o disco.

La Fiera del Disco sarà aperta al pubblico nella giornata di sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 21 con orario continuato ed ingresso gratuito. Entrambe le giornate prevedono la partecipazione di numerosi dj che selezioneranno musica esclusivamente su vinile: sabato 6 si aprirà alle ore 11,30 con un aperitivo presso il giardino di Palazzo Granafei Nervegna e si continuerà per tutta la serata fino alla mezzanotte mentre la domenica i dj si alterneranno alla consolle fino all’orario di chiusura della fiera previsto per le 21. Tra i dj che parteciperanno all’evento ci saranno: Zorlak, Mr Dodo Dj, Sandro Bossa Mr Ency, Teddy B, Diego Mecca, Valerio Zaccaria, Naif, Paolo De Mitri, Mika Dj ed altri ancora.

Appuntamento imperdibile quindi sabato 6 e domenica 7 gennaio prezzo Palazzo Granafei Nervegna.