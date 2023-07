Corteo storico “La ragazza di Antiochia” al via la IV edizione

LATIANO - Innovazione e attrazioni varie, caratterizzeranno il IV corteo storico in programma a Latiano sabato 15 luglio a partire dalle 18,30 a Palazzo Imperiali.

Ospiti speciali, tra cui l’attore e regista Gianluca Foresi. è particolarmente conosciuto nell'ambito delle rievocazioni storiche ( feste medievali e rinascimentali, barocche), dove interpreta il ruolo del Giullar Cortese. Gianluca Foresi è molto apprezzato per la sua abilità nel coinvolgere il pubblico in modo spontaneo e garbato, utilizzando quell'abilità che contraddistingueva i Comici della Commedia dell’Arte ovvero: il recitare all'improvviso. Tutto questo è impreziosito dall'utilizzo della rima a braccio (creata sul momento) imbastita con il linguaggio dell'epoca. Ha al suo attivo molte partecipazioni in trasmissioni radiofoniche e televisive nazionali.

Ha detto di lui Umberto Eco: "la capacità istrionica di Gianluca Foresi nell' improvvisare versi mi ricorda quella di Roberto Benigni".

Tra gli ospiti saranno presenti, gruppi di artisti provenienti dalla Regione.

Al rientro del Corteo in piazza Umberto I ci saranno le esibizioni finali e l’assegnazione del Premio Nazionale ENAC, presentato da Elisabetta Schiavone, oltre che a Gianluca Foresi, al giovane Vincenzo Alighieri , al tenore latianese Oronzo D’Urso e al Regista Giuseppe D’Angelo.

Evento inserito nel cartellone estivo organizzato dall’Amministrazione Comunale, con il patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Brindisi, con il partenariato del GAL Terra dei Messapi e della Federalberghi Brindisi. Organizzato in collaborazione del Dipartimento Nazionale Rievocazioni Storiche Enac. Il Gruppo Storico latianese non ha voluto far mancare, anche in questo anno un evento che ormai è divenuto un appuntamento atteso dalla comunità.