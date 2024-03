Enrico Lo Verso è “Il grande pescatore” per la settima edizione di “Passione”

OSTUNI - L'Associazione Terra è lieta di annunciare la settima edizione di "Passione” che quest’anno narrerà de “Il grande pescatore", un evento straordinario che avrà luogo il prossimo sabato 23 marzo alle ore 20.30 a partire dal Piazza della Libertà a Ostuni. Lo spettacolo è patrocinato dal Ministero della Cultura, dal PACT- Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, dal Comune di Ostuni e dalla Provincia di Brindisi.

Lo spettacolo, che vede la direzione artistica e le musiche originali di Mirko Lodedo, la collaborazione artistica della regista Alessandra Pizzi e i testi di Gianluca Zurlo, racconterà il profondo dramma della vita di Simon Pietro, "il grande pescatore", interpretato dal talentuoso attore Enrico Lo Verso.

Enrico Lo Verso è un attore italiano di grande talento, noto per le sue interpretazioni intense e coinvolgenti. Nato a Palermo il 18 gennaio 1964, Lo Verso ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro, prima di conquistare successo anche nel cinema e in televisione.

La sua formazione teatrale è avvenuta presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" a Roma. Ha lavorato con importanti registi teatrali, tra cui Giorgio Strehler, Luca Ronconi e Mario Martone, mettendo in scena spettacoli di grande rilevanza artistica.

La sua carriera cinematografica è iniziata negli anni '90, quando ha ottenuto il ruolo da protagonista nel film "Lamerica" (1994), diretto da Gianni Amelio. Questa interpretazione gli ha valso numerosi riconoscimenti.

Da allora, Enrico Lo Verso ha recitato in diversi film italiani di successo, lavorando con registi rinomati come Ettore Scola, Marco Tullio Giordana, Marco Bellocchio e Ferzan Özpetek. Ha dimostrato una grande versatilità interpretativa, spaziando tra ruoli drammatici, comici e caratteristici.

La sua presenza sul piccolo schermo è stata altrettanto significativa, con partecipazioni in serie televisive italiane di successo come "Il capo dei capi" e "Raccontami". Ha anche recitato in produzioni internazionali, come la serie televisiva americana "The Young Pope", diretta da Paolo Sorrentino.

Enrico Lo Verso è noto per la sua capacità di immergersi completamente nei personaggi che interpreta, regalando al pubblico performance autentiche e memorabili. Il suo talento e la sua passione per la recitazione gli hanno valso numerosi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera.

Nell'ambito di "Passione - Il grande pescatore", Enrico Lo Verso darà vita al personaggio di Simon Pietro, "il grande pescatore". La sua interpretazione promette di essere intensa e coinvolgente, portando sul palco tutta la complessità e l'umanità del personaggio.

Con la sua presenza carismatica e la sua innegabile bravura, Enrico Lo Verso contribuirà a rendere "Passione - Il grande pescatore" un evento straordinario e indimenticabile per il pubblico di Ostuni e oltre.

"Passione - Il grande pescatore" è una rappresentazione che intreccia la storia di Pietro con quella di Gesù di Nazareth. Dalla consapevolezza della responsabilità al rinnegamento, passando per l'abbandono del lavoro e della casa e per il rapporto con i suoi amici più giovani, lo spettacolo esplorerà le emozioni e le sfide che Pietro ha affrontato lungo il suo cammino.

L'evento, realizzato grazie alla collaborazione con la Ergo Sum Produzioni, il "Gruppo Folk La Stella", il Coro Antonio Legrottaglie e la Lega Navale, presenterà una scenografia dedicata alla pesca, che metterà in risalto anche le tradizioni marinare della città di Ostuni.

"Passione" rappresenta uno sforzo collettivo che coinvolge la comunità di Ostuni. Oltre ai professionisti che lavorano dietro le quinte, l'evento vede la partecipazione di attori, professionisti e non, fra i quali ricordiamo Giuseppe Marzio nel ruolo di Gesù, Adriano Bagnulo in quello di Giovanni il Battista, Onofrio Fortunato in quello di Pilato, uomini e donne di Ostuni, come i tamburellisti e ballerini del Gruppo Folk La Stella o i cantori del Coro Legrottaglie, passando dal vicario foraneo Don Maurizio Caliandro, dai cantanti Monica Roma e Fabio Bocchinfuso, che sono legati alla città alle sue tradizioni e ai suoi luoghi. Questo unisce la tradizione dei riti della Settimana Santa all'innovazione, con performer, musicisti e danzatori, come Valentina Elia, Giuseppe Biasi, Camillo Pace, Gianni Gelao, Marco Elia, Natascia Fogu e altri provenienti da tutta Italia che si uniscono per creare uno spettacolo unico ed emozionante.

L'Associazione Terra è orgogliosa di portare avanti la tradizione di "Passione", un evento che ha come obiettivo principale ravvivare lo spirito della cittadinanza partendo dalla "messa in scena" della Passione di Cristo. Attraverso questa rappresentazione, si rinnova ogni anno lo spirito di collaborazione tra associazioni, e persone, creando un nuovo interesse nella realizzazione dei riti legati alla Settimana Santa e nella creazione di un nuovo rito comunitario laico.

"Passione - Il grande pescatore" è un'opportunità unica per far vivere, in maniera costruttiva, il senso di appartenenza ai luoghi e alle tradizioni cittadine. L'evento non solo riporta in luce la cultura e le tradizioni popolari di Ostuni, ma consente anche di far conoscere ai visitatori il valore della comunità intera, costituita da gruppi folkloristici, associazioni teatrali, musicisti, artigiani e volontari.