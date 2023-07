Estate al Castello di Carovigno: tutti gli eventi

La prenotazione è obbligatoria per tutte le attività. Per info e prenotazioni contattare il numero 3791092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com

CAROVIGNO - A partire da mercoledì 12 luglio va in scena il programma “Estate al Castello”, promosso e coordinato dall’Associazione Le Colonne, ente gestore del maniero, sotto l’egida del Comune di Carovigno. Il programma proporrà al pubblico un’esperienza culturale tra storia, enogastronomia, astronomia e natura. Si parte con l’iniziativa dal titolo “La vita segreta del castello tra storia e misteri” destinato agli amanti dei misteri e della storia. Ogni castello ha una vita segreta da raccontare e sarà questo il tema principale della serata: una voce misteriosa racconterà storie, aneddoti e testimonianze alla presenza di un rappresentante del G.I.A.P. (Gruppo indagini attività paranormali) di Roma che ha confermato la presenza di una serie di “anomalie”. Si tratta di un’occasione per scoprire il lato misterioso e affascinante della dimora nobiliare al buio con l’ausilio di lanterne. Il calendario prosegue con “Oltre le Mura del Castello – Passeggiata alla scoperta del Castello, del Parco della Contessa e dell’antico borgo” che si svolgerà ogni venerdì di luglio e agosto, a partire dal 14 di questo mese. L’appuntamento è presso l’atrio del castello alle ore 20.00 e la durata sarà di un’ora e trenta minuti. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza del castello e scoprire gli angoli suggestivi del parco circostante e del borgo antico.

Il 20 luglio, alle ore 20.00, sarà la volta dell’incontro con lo scrittore e regista Francesco Carofiglio, moderato da Pamela Spinelli, giornalista di Telenorba.

Il 24 luglio, invece, alle ore 19.330, si terrà un “Pic Nic nel giardino del Castello tra storia, natura e tradizioni”. Una serata rilassante in un ambiente incantevole, occasione perfetta per ammirare la bellezza della natura e gustare le tradizioni culinarie locali sospesi in un’atmosfera senza tempo. I partecipanti riceveranno una box di “Apparecchia la Puglia” con i prodotti tipici pugliesi.

Spazio anche per gli amanti delle stelle con l’evento “Notte della Meraviglia”. Il 27 luglio alle ore 21.30, infatti, il castello resterà aperto straordinariamente sino alle 2.00 di notte permettendo ai visitatori di ammirare la luna attraverso un telescopio dalla terrazza del castello, condotti da Cosimo Galasso. Il mese di luglio si chiude con un’attività pensata per i piccoli fruitori, “Castello for Kids – visita guidata formato bambino e laboratorio di araldica”. Il 31 luglio, alle ore 19.00, i bambini potranno partecipare a una visita guidata speciale pensata appositamente per loro, seguita da un laboratorio sull’araldica. Un’opportunità per viaggiare nella storia e conoscere il passato divertendosi.

La prenotazione è obbligatoria per tutte le attività.

Per info e prenotazioni contattare il numero 3791092451 o inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com