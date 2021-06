Festival Costa dei Trulli: a Torre Canne Giraud e Lundini

FASANO - Appuntamento il 27 e 28 agosto a Torre Canne. Il sindaco Zaccaria: «Con i due amatissimi comici Michela Giraud e Valerio Lundini riparte il brand di cui Fasano è stato fondatore e che opera in sinergia con le realtà migliori dei nostri territori»

La grande commedia italiana accende l’estate di Torre Canne con due tra gli artisti più apprezzati del momento. Sono Michela Giraud e Valerio Lundini che a fine agosto illumineranno la marina fasanese con due spettacoli all’ombra del faro. I due eventi rientrano nel festival Costa dei Trulli 2021.

Si parte venerdì 27 agosto con Michela Giraud in «La verità, nient’altro che la verità. Lo giuro!» e si prosegue il giorno dopo, sabato 28 agosto con Valerio Lundini in «Il mainsplaning spiegato a mia figlia».

Biglietti disponibili su www.ticketone.it e info su www.costadeitrulli.events

«La presenza di due comici applauditissimi e amatissimi dal grande pubblico segna la ripartenza del cartellone di eventi di Costa dei trulli aggiungendo ulteriore qualità alle manifestazioni di «Wow! Fasano» – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Costa dei trulli non si è mai fermato in questi anni e anche i difficili mesi di pandemia non hanno frenato la programmazione condivisa tra i Comuni del progetto di cui Fasano è stato fondatore tre anni fa insieme a Monopoli e Alberobello. Anzi, in questi mesi Costa dei Trulli è cresciuto con l’inserimento di nuove realtà. Attualmente sono 9 i Comuni che fanno parte del brand e altri potrebbero aggiungersi nei prossimi mesi a dimostrazione che solo facendo sinergia e unendo le forze e le risorse migliori di ciascuna realtà, si possono realizzare ambiziosi progetti di crescita a beneficio di tutti i nostri territori».