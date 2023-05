Festival della canzone oratoriana: al via le iscrizioni

BRINDISI - L’Oratorio Centro Giovanile Salesiani Don Bosco di Brindisi promuove e organizza la sesta Edizione del festival della canzone oratoriana: “Music in oratory”.

Le iscrizioni sono aperte dal 29 aprile al 16 maggio 2023 e sono riservate a ragazzi e ragazze dai 10 ai 30 anni (2013-1988).

La manifestazione si svolgerà nella serata del 20 maggio 2023 presso il cortile dell’oratorio dei Salesiani in Brindisi. Il concorso prevede l’esibizione di cantanti solisti e band (dai 10 ai 35 anni) che saranno divisi ordinatamente per fasce d’età.

Le categorie sono 4: – Juniores: 10 – 13 anni – Ado: dai 14 ai 17 anni – Giovani: dai 18 ai 35 – Band: dai 15 ai 35 Possono partecipare al concorso, tutti gli interpreti, uomini o donne, solisti, duo con brani editi ed inediti.

I testi dei brani scelti non dovranno contenere frasi offensive per il comune senso del pudore, le persone, la Chiesa, lo Stato e le Pubbliche Istituzioni. Non saranno altresì accettati brani contenenti qualsiasi forma di odio né intolleranza.

Al concorso si partecipa cantando dal vivo, i solisti possono cantare su base preregistrata che dovrà avere i seguenti requisiti: – sulla base può essere inciso anche un solo strumento di accompagnamento; – non è ammessa la presenza della traccia di voce solista; – non è consentito il playback in nessun caso; – sono ammessi i cori.

L’organizzazione si riserva il diritto di valutare e accettare/rifiutare i brani proposti. Il voto della giuria verrà comunque espresso solo ed esclusivamente per l’esecuzione canora.

Nel corso dell’intera manifestazione ai partecipanti è richiesto, di comportarsi secondo le regole di civile convivenza, di educazione e di rispetto delle persone e delle cose. In caso di comportamento scorretto nei confronti degli organizzatori o di altri concorrenti, l’organizzazione può, a suo insindacabile giudizio, escludere dal concorso chiunque non si attenga a tali regole di convivenza civile. Se il numero di iscritti sarà maggiore di 15, tutti i concorrenti iscritti parteciperanno ad una selezione giudicata dagli organizzatori del festival. L’ordine di esibizione degli artisti sarà deciso ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione prima dello svolgimento del Concorso.

Per la sola categoria Band: il numero minimo di iscrizioni al Festival sarà di 4 band. Qualora si verificassero problemi tecnici e/o esecutivi durante l’interpretazione del brano, sia durante le selezioni che durante la finale, sarà consentita la riesecuzione dello stesso. Al fine di far ascoltare al pubblico una varietà di brani diversi tra loro, non saranno accettati brani uguali.

Verrà premiato 1 (uno) artista per categoria, ovvero l’artista che avrà totalizzato il maggior punteggio da parte della giuria e del pubblico (esperti musicali affermati nel campo musicale a livello locale e nazionale).

Il peso relativo al punteggio finale sarà il seguente: 70% Giuria di esperti, 30% Pubblico Le decisioni della giuria sono definitive ed inappellabili. I concorrenti si impegnano a rispettare lo spirito di lealtà che contraddistingue la manifestazione, evitando contrapposizioni e dispute inopportune con la giuria e tra gli stessi cantanti e collaborando per la buona riuscita del Concorso.

I premi saranno i seguenti: – Juniores: Buono musicale spendibile presso negozio fisico o digitale – Ado: Buono musicale spendibile presso negozio fisico o digitale – Giovani: Registrazione voce di una cover + editing e mixing presso Purerock Recording Studio – Band: Registrazione voce di una cover + editing e mixing presso Purerock Recording Studio Novità 2023.

Premio tecnico: sarà selezionato un concorrente o una band (solo maggiorenni) per potersi esibizione in live club di Milano 3 Per iscriversi al concorso è necessario seguire le seguenti 3 fasi: 1. Consegna modulo di iscrizione e allegati.

Modalità di consegna modulo di iscrizione e allegati: Compilare il form d’iscrizione attraverso il seguente link: https://forms.gle/6KezJTkyzLMUArKY7

2. Pagamento L’iscrizione sarà confermata solo al ricevimento dell’importo della quota d’iscrizione. La quota di iscrizione sarà di: - € 10 per gli artisti delle categorie Juniores, Ado e Giovani; - € 8 per ogni componente della Band La quota dovrà essere versata al momento dell’iscrizione esclusivamente presso la direzione dell’oratorio o agli organizzatori.

3. Basi musicali: La base va consegnata entro il 16 Maggio 2023 (accertarsi che funzioni prima di consegnarla) e può essere consegnata tramite: – Chiavetta USB – Modalità on-line Oratorio@salesianibrindisi.org indicando il proprio nome e cognome e il titolo della base.

IN CASO DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO O DI RITIRO PER MOTIVI PERSONALI L’IMPORTO VERSATO NON SARÀ PER NESSUN MOTIVO RIMBORSATO IN QUANTO DESTINATI AL BUON ESITO DELLA MANIFESTAZIONE. LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO INDEROGABILMENTE LUNEDI 16 maggio 2023. AI PARTECIPANTI SARA’ GARANTITA UNA CONSUMAZIONE PRESSO GLI STAND GASTRONOMICI PRESENTI IN CORTILE DURANTE LA SERATA. BUON FESTIVAL DELLA CANZONE ORATORIANA!