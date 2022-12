Film d’autore a Palazzo Roma per Capodanno

euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65)

OSTUNI - Palazzo Roma inaugura il nuovo anno con due film da fuochi d’artificio: Avatar 2 (ore 17:00) e The Fabelsmans (ore 20:30), in programmazione venerdì 30 dicembre e da domenica 1 a mercoledì 4 gennaio.

Biglietto euro 7 (euro 6 per bambini fino a 9 anni e over 65).

Ticket disponibili presso la reception di Palazzo Roma - T. 0831 177 10 87 - durante gli orari di apertura e online su www.apuliaticket.it/palazzoroma.

Avatar 2 - La via dell’acqua, in programmazione alle ore 17:00, è già campione d’incassi. Il film, prodotto dalla 20th Century Studios, è il sequel del famoso film del 2009.

La storia è ambientata diversi anni dopo gli eventi visti nel primo Avatar. Ritroveremo i due protagonisti Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) ancora insieme e con figli al seguito, pronti a esplorare lo sconfinato mondo di Pandora e ad affrontare nuovi conflitti con l'umanità. La coppia si troverà inoltre a fare i conti con i problemi coniugali, legati all'educazione dei propri figli. È la storia della famiglia Sully, ma anche di un popolo che dovrà affrontare diversi pericoli, nuove battaglie e tragedie per capire fin dove è disposto ad arrivare pur di tenersi al sicuro e sopravvivere.

Del cast fanno parte i nuovi arrivati Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh e Vin Diesel che insieme a Sam Worthington e Zoe Saldana, raggiungono i protagonisti già visti nel primo film Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Matt Gerald e Giovanni Ribisi.

Questo non sarà l'ultimo capitolo della serie, James Cameron infatti ha già pianificato la saga di Avatar attraverso altri quattro nuovi film.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MLp7-KB-xdk

The Fabelmans, diretto da Steven Spielberg e in programmazione alle ore 20:30, è una storia semi-autobiografica, basata sull'infanzia e l'adolescenza del regista e in particolare si ispira al periodo tracorso in Arizona. Il film racconta la storia di Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), un ragazzo cresciuto tra l'Arizona e la California tra gli anni 50 e 60, che grazie all'amore di sua madre (Michelle Williams) per la musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima arte.

Il giovane scopre uno sconvolgete segreto familiare e si rifugia nella magia del cinema, che con il suo potere salvifico può aiutarlo a vedere la verità...

Gli altri protagonisti principali del film sono Paul Dano, che interpreta Burt, il padre di Sammy e Seth Rogen, un amico della famiglia.

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Bn63qpvoY0Y