Francesca Biondi presenta la sua personale di pittura a Ceglie Messapica

CEGLIE MESSAPICA - Le sale del Castello Ducale di Ceglie Messapica (Br) si aprono per Towards East, la mostra itinerante di pittura (patrocinata dal Comune di Ceglie Messapica) dell’artista cegliese Francesca Biondi che racconta la storia del suo viaggio in Asia realizzato da sola e senza prendere aerei. L’obiettivo non era la meta ma la direzione, ossia il fascinoso viaggiare verso Est. Il viaggio è durato circa due anni, da marzo 2018 a gennaio 2020, e le ha permesso di visitare 15 paesi: Turchia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakistan, Cina, Vietnam, Laos, Cambogia, Tailandia, Myanmar, India, Nepal, Pakistan.

“Ho deciso di intraprendere il viaggio via terra per poter meglio apprezzare i divari culturali e le peculiarità paesaggistiche esistenti tra il mio luogo di origine, il sud Italia, e ciò che si trova a oriente di esso – spiega l’artista -. Ero e sono alla ricerca di luoghi in cui le tradizioni della vita comunitaria e la relazione di rispetto con la natura siano ancora esistenti, autentiche e non artefatte per scopi commerciali o turistici. Durante il mio viaggio ho avuto modo di avvicinarmi alle popolazioni locali cercando ospitalità nelle loro case in modo da entrare a far parte delle loro quotidianità, assaporarne ritmi di vita e di relazioni. La convivenza durava pochi giorni ma era un fertilissimo territorio di scambio di visioni, di emozioni, di saperi, di ricette culinarie che mi hanno arricchito come mai altro avrei potuto desiderare. Dopo alcuni mesi dall’inizio del viaggio, ho ampliato questo scambio attraverso la realizzazione di ritratti della gente che mi offriva ospitalità o da cui rimanevo particolarmente colpita.”

“Il dedicarmi allo studio delle linee dei loro volti – continua ancora Biondi - mi permetteva di conoscerli molto più approfonditamente di come mai avessi potuto fare con le parole. Questo strumento è stato particolarmente utile per me nei casi di barriere linguistiche, difficoltà spesso trovata nella conoscenza delle donne che di solito parlavano meno la lingua inglese rispetto agli uomini. Il dono dei miei ritratti costituiva uno dei più grandi motivi di gioia e di orgoglio per la gente che li riceveva e tutto ciò ha motivato la mia voglia di continuare a realizzarli e farne dono durante il mio percorso. Grazie alla completa immersione nella quotidianità della vita in Oriente porto testimonianza dell’essere ponte tra i due emisferi geografico-culturali così come tra i due emisferi celebrali: l’Oriente e l’Occidente si incontrano, si mescolano e si completano dentro di me attraverso la danza armonica tra intuizione e ragione. L’incontro con l’altro è un dono prezioso. È dono che mi ha offerto la possibilità di espandere le mie prospettive e imparare a riconoscere e usare con maggiore fluidità le capacità espressive e di adattamento del mio corpo, della mia mente e del mio cuore.”

In Towards East, Francesca Biondi ha deciso di raccontare il suo viaggio attraverso la pittura perché dipingere le ha permesso di elaborare e comunicare il contenuto conscio e inconscio delle sue memorie. Il suo intento è offrire un’ampia possibilità di immaginazione dei luoghi incontrati attraverso l’osservazione dei simboli e dei colori dei soggetti che ha ritratto. Il suo desidero è che al termine della visita si possa avere la sensazione di aver esplorato e conosciuto i luoghi e le persone dipinti e narrati nella loro quotidianità. Una mostra interamente dedicata all’Asia, alla sua straordinaria diversità e ricchissima cultura, alla infinita generosità, accoglienza delle sue genti che le hanno permesso di sentirsi a casa anche a centinaia di chilometri da casa.

Luogo: Castello Ducale

Indirizzo: via Chiesa, 11 – Ceglie Messapica (Br) – Puglia

Quando: dal 10/06/2023 - al 09/07/2023

Vernissage: sabato 10 giugno 2023 – ore 20 – con la partecipazione di Anna Rita Merico

Generi: arte contemporanea

Orari: tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 21.30 – ingresso libero

Artist’s talk: 17-24 giugno e 1-8 luglio ore 19

Info: redbicycle81@gmail.com

Francesca Biondi è nata nel 1981 a Ceglie Messapica, Comune non lontano dalla città di Brindisi che le ha sempre offerto un immediato e facile accesso alle rotte di viaggio verso l’Oriente. E’ una pittrice autodidatta e da sempre privilegia il disegno e la pittura come mezzo di esplorazione e di espressione di se stessa e di ciò che la circonda. La sostenibilità ambientale è per lei di grande importanza e le sue scelte di vita ne rispecchiano l’influenza. Guidata dal suo interesse per l’ecologia a 28 anni ha lasciato l’Italia e le sicurezze di un lavoro fisso per iniziare a viaggiare alla ricerca di luoghi dove poter sperimentare stili di vita più sostenibili. Francesca ora ricomincia a viaggiare assieme ai quadri della sua mostra itinerante per continuare a ricevere i doni attraverso coloro che incontra e per coltivare il processo artistico virtuoso che si è generato spontaneamente durante il suo viaggio in Asia tramite l’interazione con le energie ricevute da persone e luoghi attraversati.