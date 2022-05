Gli appuntamenti a Mesagne per “Il Maggio dei Libri”

MESAGNE - Tanti appuntamenti per il Maggio dei Libri: attesa per l’incontro con il poeta paesologo Franco Arminio, il 16 maggio al teatro comunale

La città di Mesagne aderisce al ‘Maggio dei libri’, l’iniziativa ministeriale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura. Leggere per comprendere il passato, leggere per comprendere il presente, leggere per comprendere il futuro, sono i tre filoni che accompagnano il tema de 2022: ‘ContemporaneaMente’.

Sarà il poeta paesologo Franco Arminio a inaugurare il primo dei tre incontri con l’autore, il 16 maggio alle ore 19 presso il Teatro Comunale, nell’evento in collaborazione con l’associazione di promozione sociale ‘RiCreAzione’. Il secondo incontro con l’autore è fissato per il 20 maggio, alle 18 presso l’Auditorium del Castello, e vedrà protagonista lo scrittore e botanico Antonio Pascale. Il 25 maggio Claudia Mencaroni interverrà tramite diretta ‘streaming sulla pagina facebook ‘Città che legge’ della Biblioteca comunale a partire dalle ore 16.30 sul tema ‘Educare allo sguardo’.

Mesagne celebra il valore della lettura come strumento per la crescita personale e comunitaria. E lo fa attraverso sinergie, persone e luoghi che si raccontano, aprendo a percorsi di arricchimento collettivo’, ha spiegato il sindaco di Mesagne, Antonio Matarrelli. Alla conferenza stampa di presentazione degli eventi sono intervenuti, insieme al sindaco, Marco Calò, consulente alle Politiche Culturali e Scolastiche, e Alessia Galiano, direttrice della Biblioteca comunale ‘Ugo Granafei’. Letture per i più piccoli, laboratori di scrittura, reading liberi sotto le stelle, storie itineranti, poesie e incontro con gli autori: questa la struttura del programma, improntato a un connessione importante con la natura, per una lettura dell’ambiente circostante che diventa elemento complementare di ogni data in calendario. ‘L’evento è il risultato coerente di ciò che sta accadendo a Mesagne sul versante culturale e, nello specifico, della promozione della lettura: si tratta di un programma costruito a più mani, con la sapiente regia della Biblioteca comunale’, ha concluso il consulente Calò.

Molti appuntamenti si terranno presso il Parco ‘Potì’, sede del punto lettura della Biblioteca Comunale, uno spazio che è diventato un riferimento per cittadini e lettori delle vicine realtà a seguito del trasferimento dei servizi della Biblioteca ‘Granafei’, resosi necessario al fine di consentire i lavori di riqualificazione che stanno interessando la storica sede di Piazza IV Novembre.