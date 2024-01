“Ho Scagliato La Prima Pietra”, lo spettacolo gi Giovanni Cacioppo a Latiano

LATIANO - Venerdì 19 gennaio alle ore 20:30 presso il Teatro Olmi di Latiano sito in via Giuseppe Verdi, 1, si esibirà il noto comico Giovanni Cacioppo in Ho Scagliato La Prima Pietra

Lo show vuole essere un'analisi di costume e di abitudini sociali inerenti alla nostra epoca, naturalmente trattati in chiave ironica. Il titolo dello spettacolo non va inteso come il gesto di chi è senza peccato, ma di chi con questa azione vuole sensibilizzare, fare riflettere il pubblico ed innescare una reazione.

Si evocano contestualmente pensieri riguardo il passato e l'infanzia che vengono ricordati come cartoline di un’ altra epoca. Lo spettacolo è strutturato in un unico monologo. Il risultato è una performance in cui il divertimento è assicurato dalla indiscussa verve dell’attore siciliano. Uno dei cabarettisti più apprezzati dei programmi tv “Colorado Cafè” e “Zelig” : Giovanni Cacioppo è uno dei comici più noti lanciati da Mediaset.

E' possibile acquistare i biglietti su piattaforma CiaoTickets:

https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/giovanni-cacioppo-ho-scagliato-la-prima-pietra