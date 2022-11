"Il Misantropo" di Moliere in tempo di guerra" a Cisternino

Indirizzo non disponibile

CISTERNINO - Un omaggio a Moliére nell'anno in cui si celebrano i 400 anni dalla sua nascita.

Venerdì 18 novembre, nel Teatro Comunale "Paolo Grassi" di Cisternino, il Teatro delle Forche porta in scena la nuova produzione "IL Misantropo di Moliére in tempo di guerra", nell'ambito della rassegna teatrale organizzata dal Comune di Cisternino.

Ingresso ore 20.30. Sipario ore 21.

Prenotazione obbligatoria al numero WhatsApp 3405605658.

Ticket 10 euro.

Spettacolo con Giancarlo Luce, Sonia Convertini, Erika Grillo, Salvatore Laghezza, Dario Lacitignola

Regia Carlo Formigoni

Assistente alla regia Patrizia Fazio

Musiche e luci Carlo Martongelli

Foto Aldo Martino

BREVE SINOSSI

C’è un personaggio da tutti molto stimato, ma questo personaggio non stima nessuno,

neppure la giovane donna di cui è innamorato. Lei però vuol essere rispettata e lotta con ogni mezzo per esserlo. I tempi sono cattivi: c’è una guerra in atto.