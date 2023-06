“Intra allu core te la terra stae” spettacolo musicale a San Pietro Vernotico

SAN PIETRO VERNOTICO - Lo spettacolo musicale “Intra allu core te la terra stae” che andrà in scena sabato 1 luglio alle 19,30 presso la sede dell’ Associazione culturale “Proposte” di via Stazione, 20, nasce come iniziativa dell’Associazione di Monia Politi “#UnChimicoonTheRoad”, in collaborazione con il chitarrista Enrico Caiffa e con la partecipazione di Eugenia Marzano. Un mix di voci e suoni per riprodurre i canti popolari della tradizione salentina.

“Il titolo vuole creare la suggestione dell’albero che è profondamente ancorato alla terra ma si manifesta nella sua magnificenza attraverso i suoi rami. È il racconto di una giornata della nostra gente, accompagnata da canti popolari, testi poetici e letterari e da un video che raccoglie immagini legate a questa narrazione. C’è il senso di appartenenza alla terra attraverso i suoni e le voci che dalla notte dei tempi risuonano nella nostra memoria e costituiscono le nostre radici”.

I brani di questo viaggio musicale, proposti con arrangiamenti alla chitarra, mandolino e ukulele, appartengono a diverse tradizioni: quella salentina, e grika in particolare, quella siciliana e sarda e quella napoletana. Al di là delle peculiarità linguistiche e musicali, queste canzoni raccontano una storia unica fatta di profumi, di luci, di mare, di fatica, di affetti, l’essenziale della vita quotidiana. Contiene un brano inedito: “Lu iundulu te lu mare” con testo di Monia Politi e musica di Enrico Caiffa.