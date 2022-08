“Io amo”, il cantautore di origini mesagnesi Franco Fasano si racconta

MESAGNE - Il cantautore Franco Fasano sarà a Mesagne giovedì 4 agosto, in piazza Orsini del Balzo alle 20.30, per presentare il libro dal titolo “Io amo”. Nelle pagine edite da D’Idee, che portano il nome della canzone scritta per Fausto Leali, l’interprete di brani indimenticabili come “E quel giorno non mi perderai più”, “Vieni a stare qui”, "Da fratello a fratello", si racconta. Nella pubblicazione a cura di Massimiliano Beneggi, con illustrazioni di Riccardo Mazzoli, il celebre autore si muove tra un ricordo e l’altro, rivelando racconti inediti e i dettagli più significativi degli incontri avuti con gli interpreti delle sue canzoni. La giornalista Carmen Novaldi condurrà l’incontro, tra musica e parole.

Il cantautore è autore di successi come “E mo e mo”, scritto per Peppino Di Capri; "Ti lascerò", per Fausto Leali e Anna Oxa, che valse al duo la vittoria del Festival di Sanremo 1989; “Regalami un sorriso” per Drupi; “Certe cose si fanno” per Mina. Nel corso della sua carriera l'artista si è anche dedicato alla musica per bambini, per i più piccoli ha infatti firmato numerosi brani, tra questi i divertentissimi “Il Katalicammello”, “Wolfango Amedeo”, “Ma che mondo l'acquario”. Il cognome non tradisce, Franco Fasano ha origini mesagnesi: il fotografo d’arte e compositore di musica sacra, classica e folcloristica Ferdinando Fasano era il suo bisnonno paterno.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del cartellone “MesagnEstate 2022 – lo spettacolo dell’inclusione”, secondo tra gli appuntamenti della rassegna “Words, la cultura a parole. Personaggi che si raccontano”. L'iniziativa è gratuita, a ingresso libero.