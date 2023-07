Jam Session in piazza e concerto: altri eventi di MesagnEstate

MESAGNE - “Jam Session”, lo spettacolo a cura della ProLoco Mesagne:si terrà in Piazza Orsini del Balzo a partire dalle ore 20.30, ingresso gratuito. Un concerto libero, gli artisti si ritroveranno, improvvisando su accordi e brani da eseguire. Obiettivi: divertire, divertirsi, contaminare i propri gusti musicali e, naturalmente, socializzare. Con Davide Caforio alla chitarra, Andrea Di Dio alla tromba, Ludovica Di Noi voce, Vincenzo Esperti al basso, Giuseppe Pomarico alla batteria, Stefano Pellegrino al pianoforte.

Appia in Tabula, festival mediterraneo, venerdì 21 luglio ore 21.30 Parco Archeologico di Muro Tenente: il cantautore Massimo Donno terrà il suo concerto live. “Lontano” è l’album con cui racconta le atmosfere e le storie del nostro territorio, in un ensemble di canzoni dai sapori mediterranei. Il nuovo lavoro discografico raccoglie dodici canzoni inedite. L’artista sarà accompagnato dal musicista salentino Emanuele Coluccia, ai sassofoni ed al flauto traverso, e da Eleonora Pascarelli alla voce, cori ed al sinth. Lo spettacolo musicale verrà aperto da Gabriele Paparella, in arte Braglei, cantante, chitarrista e autore pugliese che si esibirà nella performance “Sospesi sopra i cieli nudi”. Per conoscere il cartellone completo degli eventi e saperne di più sul progetto consultare il sito ufficiale: https://www.appiaintabula.it/eventi-e-spettacoli/ e la pagina facebook https://www.facebook.com/murotenenteparco.