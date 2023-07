"Jyoti" una kermesse d’eccezione nel Borgo Antico Medievale di Cisternino

CISTERNINO - JYOTI è il titolo della mostra che aprirà i battenti giovedi 21 luglio e chiuderà il 28 agosto. All’inaugurazione interverranno artisti e personaggi della cultura. Sarà un viaggio nell'espressione e nella comprensione umana.

Le opere d'arte esposte (sculture, pitture ed installazioni), offriranno al pubblico l'opportunità di immergersi in un mondo creativo e di conoscenza artistica. Dal 21 al 31 luglio esporrà Francesco Russo. Artista, scultore, docente. Ha esposto in gallerie nazionali ed internazionali. E' stato insignito del titolo di Accademico di Merito Belle Arti e Lettere presso l’Accademia Internazionale “Città di Roma” e del Titolo Onorifico di Professore H.C. presso l’Accademia Italiana “Gli Etruschi” di Vada a Livorno.

Continuerà Paolo Polli dal 4 al 14 agosto. Realista visionario, stile che ha applicato alle sue opere di pittore e spesso in quelle di scenografo. Ha esposto in mostre personali e collettive in Italia e all’estero, i suoi dipinti figurano in collezioni private in Europa, Asia e U.S.A. Suoi lavori sono stati pubblicati su varie riviste. Ha lavorato per varie testate dell'Editore Rizzoli tra le quali Futura e Playboy sulla quale sono state pubblicate molte sue illustrazioni, per gli editori Mondadori e Peruzzo e nel settore discografico.

Chiuderà la mostra Annelise Bosch dal 18 al 28 agosto. Nata Baarn, Paesi Bassi, scolpisce e dipinge ed espone le sue opere in diverse città olandesi, anche in alcune mostre collettive. Ha svolto attività teatrale, prendendo parte a numerose esibizioni di teatro danza con il gruppo Frusstraat Theater, usando le sue sculture nelle performance. Nel 1989 si è trasferita in Puglia e co-fonda il Centro Pugliese di Gestalt-Bodywork ‘La Casa’ ad Ostuni e la cooperativa sociale Kouros, usando il disegno e la scultura nel progetto terapeutico per giovani con disagio psichico all’interno della struttura offerta dal centro ‘La Casa’. Continua i suoi studi alla Lomi School di Santa Rosa California, USA come Somatic Gestalt Counselor. 1987-fino ad oggi, lavora come libera professionista, come terapista di Movimento/Danza Espressivo. Insegnante discipline corporea, Trainer e Supervisor in Somatic Gestalt Counselor, usando buona parte del suo tempo libero per produrre arte e continuando la sua ricerca del Buono, del Bello e del Giusto. Per l’ importante evento è intervenuto il brand pugliese Fundabitis e la mostra sarà visitabile dalle ore 10 alle 13 e dalle 18 alle 21.