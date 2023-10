L’eredità culturale e politica di Rocco Scotellaro nel centenario della sua nascita

MESAGNE - Venerdì 6 ottobre 2023, alle ore 18,30, nel salone della Di Vittorio in via Castello, 20 a Mesagne sarà ricordata la figura di Rocco Scotellaro (Tricarico 19/4/1923 – Portici, 15/12/1953) nel centenario della sua nascita.

Rocco Scotellaro, sebbene vissuto solo per trenta anni, con la sua vita, caratterizzata da un intreccio tra arte e impegno sindacale e politico, ebbe il coraggio di sfidare, da laico e socialista, un paese dominato dal conformismo cattolico e dal senso comune clientelare.

Italo Calvino così ne ha perfettamente tratteggiato la personalità : “tra i giovani nati dal risveglio democratico italiano Rocco Scotellaro è forse quello che è riuscito a fare più cose – organizzatore politico e sindacale, studioso di economia, studioso di cultura popolare e poeta – restando sempre fedele a un nucleo di problemi ben preciso: la situazione sociale del suo paese. Poteva essere il tema di una grande vita: è stato l’avvio di una giovinezza”.

In tutto il paese, a partire dalla sua Basilicata, si susseguono le iniziative per ricordare questa personalità che,con il proprio esempio di vita, può parlare ancora oggi anche alle nuove generazioni.

Alla serata presso la Di Vittorio parteciperanno

– il prof. Antonio Lamantea che per molti anni ha insegnato Italiano e Latino presso il liceo classico di Brindisi. È stato assistente di Letteratura italiana presso l’Istituto di Filologia moderna dell’Università di Bari, producendo contributi sulla metodologia della critica letteraria. Si è occupato, in particolare, di Leopardi, Svevo, Pavese, Sciascia, Scotellaro. Ha pubblicato, tra l’altro, il libro IL SINDACO CONTADINO. Rocco Scotellaro tra politica e poesia. (Manni Editore, 2016)

– il prof. Ermes De Mauro, già docente di Lettere e Latino al Liceo classico Marzolla, insigne latinista, appassionato di Dante Alighieri e cultore della letteratura italiana.

– il dott. Francesco Rogoli, fin da giovanissimo impegnato in politica, consigliere comunale e giovane segretario provinciale del Partito Democratico

Il dibattito sarà introdotto e coordinato dal dott. Giovanni Galeone, Presidente dell’Associazione.

È un’iniziativa organizzata dall’associazione AMICI DELLA DI VITTORIO APS e dalla BIBLIOTECA PORTULANO dell’Associazione Di Vittorio