“L’ombra di Dracula”: il ritorno del vampiro raccontato da Cristian Guzzo

BRINDISI - Lunedì 31 ottobre 2022, nella sala convegni della Casa del Turista, sarà presentato il romanzo di Cristian Guzzo L'ombra di Dracula.

L’eterna lotta tra Bene e Male viene riproposta in questo volume che riallaccia il filo narrativo interrotto dal Dracula di Bram Stoker. I cacciatori di vampiri transilvani Felner e Kòllar apprendono dal professor Abraham Van Helsing che il Conte è stato distrutto, ma una nuova minaccia si addensa, cupa e sinistra, sui Carpazi. Gli zingari hanno trafugato i resti di Dracula e sono intenzionati a riportarlo in vita, per mezzo di un ancestrale e tenebroso rituale. Dopo avere preso parte alla spedizione che ha condotto alla distruzione dell’aristocratico Non-Morto, Jonathan Harker, Mina Murray, Lord Arthur Holmwood Godalming e il dottor Jack Seward fanno ritorno in patria. Anche Van Helsing rientra nella sua Olanda, recando con sé un angosciante segreto. Un drammatico rituale di esorcismo, associato a terribili presagi, porteranno nuovamente i nostri protagonisti, unitamente a nuovi alleati, sulle tracce del Vampiro, in un epico scontro ricco di colpi di scena.

PROGRAMMA

In dialogo con l’autore

Leonardo Petrocelli

La Gazzetta del Mezzogiorno

Interventi

Giuseppe Marella

Giacomo Carito

Dario Stomati

Letture teatrali tratte dal romanzo

Cesare Pasimeni