“La magia del Natale” per i più piccoli a Ostuni

OSTUNI - Il progetto dopo l’edizione del 2022 torna a colorare il calendario delle iniziative natalizie messo in atto dal Comune di Ostuni. “La Magia del Natale” è promosso dall’Associazione Fraila Ets in collaborazione con il Comune di Ostuni – Assessorato alla Politiche Sociali e si svolgerà il 15,16,17 dicembre 2023 nel Chiostro di Palazzo San Francesco e Piazza della Libertà ad Ostuni. L’iniziativa è prettamente dedicata ai più piccoli che sono i veri protagonisti delle festività che vede protagonista Babbo Natale. Quest’anno tra i protagonisti i ragazzi dei centri “Arcobaleno” e “Casa dei Talenti”, che saranno presenti con i loro regali solidali e la presentazione delle loro attività.

Il Chiostro San Francesco sarà trasformato in un emozionante villaggio natalizio che farà vivere agli ospiti un’esperienza fantastica, anche grazie all’installazione di tantissime luci che illumineranno a festa gli spazi al centro di Piazza della Libertà. Ci saranno scenografie e addobbi natalizi, per accogliere bambini e famiglie nel Magico Mondo di Babbo Natale, la musica sarà il filo conduttore che accompagnerà gli ospiti a mettere “le mani in pasta” grazie alla realizzazione di laboratori per grandi e piccini.

Non mancheranno spettacoli di magia e la casetta dove Babbo Natale, l’anziano protagonista, si sta preparando ad accogliere i bambini che potranno lasciare nella casella di posta le proprie letterine. Le porte sono aperte a tutti i bambini che vorranno conoscerlo personalmente e sarà così che la fiaba che diventa realtà. I bambini saranno accolti dagli Elfi in un coloratissimo mondo di giocattoli e nastri colorati. Così, nell’aria che profuma di deliziosi biscotti, Babbo Natale sarà pronto a salutare grandi e piccini e scattare con loro delle foto ricordo di questa magica esperienza. Tra le attrazioni un piccolo mercatino natalizio fatto di giochi, libri e food dedicato ai più piccoli con pettole, dolci natalizi, zucchero filato e pop corn.

IL PROGRAMMA

15 dicembre 2023 ore 18.30

Come tradizione si svolgerà il concerto di Natale della scuola secondaria di primo grado “Barnaba – Bosco” dal titolo “Merry Christmas All”

16 dicembre 2023 ore 18.00

Babbo Natale scenderà da Palazzo San Francesco grazie al gruppo speleologico “Ndronico di Lecce” e sarà accompagnato dallo spettacolo degli sbandieratori del gruppo “Città di Oria”. Successivamente verrà inaugurato il villaggio con l’arrivo di Babbo Natale nella casetta allestita nel chiostro di Palazzo di Città, il tutto sarà accompagnato dalle hit natalizie e dal divertentismo dei “Tiramisù”.

17 dicembre 2023 ore 18.30

Babbo Natale sarà presente nel villaggio per regalare doni a tutti, a chiudere l’iniziativa ci sarà lo show degli “Ipergalattici”.

"Anche quest'anno siamo entusiasti di presentare il nostro evento, che ritorna per il terzo anno consecutivo. Desidero esprimere la mia gratitudine all'amministrazione comunale di Ostuni, in particolare al sindaco Angelo Pomes e all'instancabile assessore Antonella Turco, che hanno nuovamente creduto nel nostro evento, ora giunto alla terza edizione - afferma la presidente dell'Associazione Fraila ETS, Francesca Anglani - "In questi giorni, abbiamo avviato la macchina organizzativa per un evento che mira a crescere sempre di più, mantenendo vivo il motto della nostra realtà associativa: 'gioca e impara'. Questo motto è costantemente diffuso tra i giovani utenti affidati alle nostre attività ludiche e culturali. L'edizione di quest'anno sarà una festa autentica, arricchita da musica e spettacoli con effetti speciali che in questi eventi non può mancare. Vorremmo ringraziare non solo il Comune di Ostuni, ma anche le numerose aziende che ci stanno sostenendo non solo dal punto di vista economico, ma anche con donazioni di prodotti destinati ai bambini che parteciperanno all'evento nel chiostro. Vi aspettiamo numerosi!"

L'assessore alle politiche sociali del Comune di Ostuni, Antonella Turco, esprime la sua soddisfazione per l'iniziativa, sottolineando: "Il Natale è soprattutto la festa dei bambini quindi è giusto sostenere e confermare le iniziative che li riguardano. Fraila è una associazione che si occupa di bambini e che ha sempre dato la propria disponibilità alle iniziative con scopi sociali quest'anno infatti non ci saranno solo i nostri piccoli cittadini a godere di queste tre giornate ma anche i ragazzi del centro arcobaleno e della casa dei talenti che saranno parte attiva dell'evento; quindi un Natale sociale ed inclusivo. – L’assessore infine conclude - Ringrazio l'associazione Fraila per l'impegno nell'organizzazione di questa manifestazione ed invito tutti i bambini della città e non solo a trascorrere tre giornate all'insegna della fantasia e del divertimento".